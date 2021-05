Ahora sí lo reconoció: Adam Sandler se reúne con la mesera que “se negó” a atenderlo

A lo largo de los años, Adam Sandler nos ha regalado grandes momentos de risas y diversión. Sin embargo, recientemente dio de qué hablar por un video que se hizo viral en TikTok, cuando una chica que trabaja como mesera en una sucursal de IHOP contó que no había reconocido al actor y sin querer queriendo, se “negó” a atenderlo. Bueno, pues esta historia continúo y parece que por fin tuvo el desenlace que el internet de las cosas esperaba.

Luego de que este caso estuviera en redes sociales y que causara un montón de reacciones, Sandler rompió el silencio y publicó un tweet en el que contó a su manera –y con un toque de comedia– qué fue lo que pasó con esta mujer. En aquel momento, el protagonista de The Wedding Singer dijo que se había ido del lugar porque la amable trabajadora le dijo que “la oferta de ‘todo lo que puedas comer’ no aplicaba a los batidos”.

Adam Sandler y la mesera por fin se reunieron

Pero siendo muy honestos, no teníamos en mente el plot twist que tendría toda esta historia, pues resulta que la mesera y Adam Sandler se reunieron (y no, esta vez no lo corrió del restaurante, jiar jiar). Una vez más, a través de su cuenta de TikTok, la mujer llamada Dayanna Rodas mostró un video en el que junto varias fotografías donde podemos verla feliz y contenta con el actor –al que ahora sí reconoció– y hasta le agradeció por volver.

De acuerdo con Entertainment Weekly, IHOP se inspiró en el tuitazo de Sandler y el pasado 10 de mayo organizó un “lunes de batidos”, con el que también buscaban juntar dinero para donarlo a la organización Comedy Gives Back. Y aprovechando que por fin estaba disponible la promoción por la cual supuestamente se fue del restaurante, Adam volvió con uno de sus bulldogs y pasó a saludar a la chica por la que se hizo viral.

Al final y a pesar de que en un principio decían que Adam Sandler se había ido de la sucursal un tanto enojado, nos quedó claro que no estaba tan molesto porque esta mujer solamente estaba haciendo su trabajo y después de todo, este par de personajazos por fin pudieron convivir luego de ese momento que se hizo viral en el internet de las cosas y que hasta el momento, ha sido de las mejores cosas que hemos visto en TikTok.