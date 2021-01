¡Adiós vaquero! ‘Caillou’ se despide tras 20 años de aventuras

¡Nooooo, llévame a mí! Una de las caricaturas más icónicas de la televisión se va para siempre. ‘PBS Kids’ anunció que la serie animada de ‘Caillou’, un clásico de clásicos en la barra infantil, llega a su fin tras 20 años al aire. La firma hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, junto con consejos para los padres sobre cómo darles la noticia a los niños, pero tal parece que muchos están felices de decirle adiós para finalmente conocer el lado B de la historia.

Y es que, a pesar que la serie animada canadiense estrenada en 1997 y llevada a Estados Unidos y al resto del mundo en el 2000, estaba destinada a enseñar a los niños en edad preescolar sobre el mundo que los rodea, ha ganado gran controversia por los berrinches y falta de buenos modales de ‘Caillou’, pero también por su aspecto físico. Pero ahora que llegó su final, es hora de que sepamos toda la verdad.

‘Caillou’, está inspirada en libros de la escritora Christine L’Heureux y a lo largo de todo este tiempo ha narrado las vivencias de un niño de cuatro años que junto con su mamá, Doris, su hermana Rosie y su gato Gilert, han pasado de todo. Sin embargo, muchos fans consideran que las insolencias del pequeño, son solapadas debido a que tiene cáncer. Pero no podrían estar más equivocados.

En realidad, ‘Caillou’, significa ‘piedra’, pero también ‘calvo’. Sus creadoras, Helene y Cristine L’Heureux, han desmentido que el niño tenga cáncer o la historia creada por el fandom de que el pequeño no tiene cabello como un homenaje para los niños que padecen esta enfermedad se sintieran identificados. La verdad es que no hay teorías conspirativas, en la caricatura, el niño carece de pelo, simplemente porque en las historietas, ‘Caillou’ era un bebé de nueve meses.

Otra de las leyendas urbanas, apuntan a que ‘Caillou’ en realidad está muerto y por ello abren un álbum fotográfico al inicio de la serie. No obstante, es que la mujer que sale al principio de la primera temporada no es ni su madre, ni su abuela, sino la narradora. De hecho, el personaje tenía tan poco peso que dejó de aparecer y la narración se convirtió solo en una voz en off.

La despedida

‘PBS Kids’ anunció el fin de Caillou escribiendo: “Nos despedimos de Caillou, pero recuerda, cuando decimos adiós a algo, ¡Solo significa que podremos saludar a algo nuevo! Además, dio algunos consejos para que los pequeños no se sintieran devastados con la noticia. -Ya ni nosotros cuando nos quitaron a Don Gato-

Sin embargo, Deadline recoge algunas de las reacciones y definitivamente no son las que la productora esperaba. Por ejemplo, Kelly Phillips, escribió “Tan divididos como estamos ahora como país en diferentes temas, creo que podemos estar de acuerdo en una cosa: Era hora de que Caillou se fuera”. Por su parte, Mark Novata, escribió que la cancelación de la caricatura hace que el 2021 sea un poco mejor.

Aunque las opiniones estuvieron divididas. La propietaria de la cuenta ‘CreativeJuice21’, dijo que “Nunca entenderé a los que odian a Caillou. Es un programa encantador, con historias relevantes, y estoy agradecido por el legado que deja”. ¿Cuál es tu opinión? Mientras tanto, recuerda que la serie animada sigue disponible en Netflix.