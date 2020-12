¡Adiós vaquero! Harrison Ford volverá a ser Indiana Jones por última vez

Harrison Ford se quita el sombrero para despedirse del icónico personaje que lo lanzó a la fama, no sin antes participar en la última entrega de la saga, ‘Indiana Jones 5’, poniendo fin a toda una era. A 39 años de la ‘Los Cazadores del Arca Perdida’, el actor vuelve a la aventura, en otro siglo, otro milenio y también, bajo otra casa productora, siendo una exclusiva de Disney.

La noticia, fue confirmada por la presidenta de Lucas Film, Katleen Kennedy, durante una conferencia el pasado 10 de diciembre del 2020, quien se mostró sumamente entusiasmada tras asegurar que “Harrison Ford, estará de vuelta para terminar el viaje de este personaje icónico” a sus 78 años de edad. Aunque difícilmente el actor volverá a colgarse de una liana, sabemos de antemano que la próxima entrega a estrenarse en el 2022, nos mantendrá al filo del asiento.

Sin Steven Spielberg

Sin embargo, el nuevo director de ‘Indiana Jones 5’, James Mangold, no la tiene fácil. Se ha desafiado a sí mismo para igualar o superar el talento de Steven Spielberg, garantiza la misma emoción, suspenso y adrenalina que la saga ochentera. Pero, no le será difícil, después de ser la mente maestra detrás de ‘Logan’ (2017), ganadora del ‘Art Directors Guild Award’, al Mejor Diseño de Producción, así como “Le Mans 66” (2019), que aborda la vida de Carroll Shelby en el dominio de Ferrari en el campeonato mundial.

Hasta ahora, sabemos que Mangold, se encuentra reescribiendo el guión para que ‘Indiana Jones 5’, tenga continuidad con su antecesora ‘Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal’ sin la necesidad de que se involucre mucho en la historia, pues como recordaremos, después de varios traspiés la película se estrenó en 2008, solo para ser devorada por la crítica.

Solo hay un ‘Indy’

En tanto que la producción de ‘Indiana Jones 5’, estará a cargo de Frank Marshall, quien ha estado ligado a la historia, desde su trabajo en ‘El Templo Maldito’ y asegura que Harrison Ford será el único protagonista de la entrega, como lo ha sido desde el inicio, asegurando en una publicación recuperada por Fotogramas, que:

“Estamos trabajando en el guión. Solo habrá un Indiana Jones y ese será Harrison Ford. Lo que me entusiasma de Jim es una gran historia. Creo que lo ves en sus películas como ‘Le Mans ’66’. Se trata de personajes y de contar una buena historia. Así que estoy emocionado con ver qué se le ocurre. No he visto el guion terminado todavía”. Y es que, Ford interpretó por primera vez al arqueólogo en 1981, en ‘En busca del arca perdida’, y repitió al personaje en sus tres secuelas: ‘El templo de la maldición’, ‘La última Cruzada’, haciendo su última aparición en ‘El Reino de la Calavera de Cristal’, 12 años atrás.

Cumpleaños #80

Y es que, aunque claramente, Harrison Ford alcanzó la gloria por su papel de ‘Han Solo’ en ‘Star Wars’, (1977), el actor realmente logró darle vida al intrépido arqueólogo en busca de valiosas reliquias y hoy sabemos que solo puede haber un ‘Indy’ en la saga, el mismo que ha inspirando a chicos y grandes. Incluso, el rol de Indiana Jones ha inspirado a grandes músicos más allá de los soundtracks de la saga, hasta ‘Hombres G’, tiene su propia canción de Indiana Jones.

Lucas Film, propiedad de Disney, anunció que inmiscuiría en la creación de ‘Indiana Jones 5’ desde el 2016, sin embargo, primero acumuló retrasos debido a las discrepancias entre el propio Steven Spielberg y guionistas, para después detener los planes a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, Katleen Kennedy, aseguró que así llueve, truene o relampaguee, ‘Indiana Jones 5’, llegará a los cines en julio del 2022, justo para celebrar el cumpleaños 80 de Harrison Ford, quien por cierto, dedicó unas palabras muy tras la muerte de Sean Connery,