Ah, caray: Netflix confirma el elenco de la nueva versión de ‘Rebelde’

Vivimos una etapa donde nos encanta apelar a la nostalgia, porque siempre es bueno recordar el pasado con un toque de melancolía. Distintos medios se han encargado de alimentar todo esto, produciendo remakes de películas, series y hasta programas de televisión que marcaron a varias generaciones. Y en esta ocasión, Netflix se une a esta tendencia trayendo de vuelta una telenovela querida por muchos, Rebelde.

Si son muy jóvenes y no saben de qué hablamos, les tenemos que contar que este proyecto fue un verdadero trancazo en México y Latinoamérica entre 2004 y 2006, cuando Televisa adaptó la historia de Rebelde Way junto a un elenco conformado por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. No exageramos cuando decimos que fue un verdadero fenómeno, pues de la pantalla chica pasaron a llenar estadios

‘Rebelde’ regresa y no en forma de fichas

A casi 14 años del estreno del último episodio de Rebelde, aún hay personas que los recuerdan y piden su regreso a la televisión solo ellos . En noviembre de 2020 tuvieron algo parecido a un reencuentro, cuando Christopher, Maite, Christian y Anahí se juntaron para dar un show virtual y hasta lanzaron una rola inédita. Sin embargo, más allá de esto, desde hace un buen tiempo se hablaba de que Netflix estaba trabajando en una nueva versión de esta serie juvenil.

Después de muchos rumores, el gigante del streaming confirmó que en efecto, se encuentran en la producción de una adaptación de esta telenovela. A través de un video donde sonó la famosa canción que dice “Y soy rebelde…” anunciaron que habrá una nueva generación de esta escuela adinerada y hasta mostraron el logo de la serie, aunque esto no fue lo único que mencionaron, porque ya sabemos quienes aparecerán en este remake.

Por si esto no fuera suficiente, Netflix reveló el elenco completo de su propia versión de Rebelde. Obviamente, contará con un montón de chavos, encabezados por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. Por ahora no sabemos quien interpretará a cada personaje, pero nos quedó muy claro que ya están involucrados en la serie.

Hasta el momento no hay más información al respecto, pero seguramente en los próximos meses la plataforma de streaming soltará más detalles de este remake. ¿Les emociona que regrese esta historia? Por acá les dejamos el video donde anunciaron oficialmente la producción de esta adaptación: