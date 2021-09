Todos los caminos, en algún punto, te conducen a tu lugar de origen. En el caso de Alejandro González Iñárritu, hablamos de México, y específicamente, de la capital. Aquí fue donde hace más de 20 años filmó su espectacular debut con Amores perros y donde regresa para BARDO (o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades), el nuevo título de su más reciente filme.

Como les contamos, BARDO representa el regreso de Iñárritu con una producción 100 por ciento mexicana escrita, dirigida y producida por el mismo cineasta, quien además mandó a llamar a algunos personajes ya conocidos como Eugenio Caballero. Poco sabemos de esta cinta (ACÁ más detalles), pero hasta el momento, se confirmó el fin del rodaje en la Ciudad de México.

BARDO

Hace unas semanas salieron algunas imágenes del rodaje de la más reciente cinta de Iñárritu, y ahora, con el anuncio de la conclusión de la filmación, es que se revelan algunos detalles más de una de las cintas más esperadas no sólo en México, sino en el plano internacional.

BARDO (o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades) se describe como una comedia nostálgica en la que conocemos a un periodista y documentalista mexicano que después de estar fuera de México por años, decide regresar (cualquier parecido con la misma realidad del director podría ser mera coincidencia).

Pero a su regreso, encuentra un país completamente distinto, lo que lo hace cuestionar su origen, la construcción de su identidad basada en el mismo, la relación con su familia, y “la absurdidad de sus memorias”. ¿Qué fue y que es ahora? Aquí les dejamos la primera imagen de BARDO.

El regreso de Iñárritu

Daniel Giménez-Cacho y Griselda Siciliani protagonizan BARDO, una historia en la que vemos a un hombre que se ve reflejado en una ciudad y un país que lleva ya un rato en ruinas, pero que se resiste a caer.

Eugenio Caballero se hizo cargo del diseño de producción, mientras Anna Terrazas quedó al mando del diseño de vestuario. En la fotografía, Iñárritu decidió trabajar con Darius Khondji, a quien reconocemos por su trabajo en Seven, My Blueberry Nights, Midnight in Paris y Amour.