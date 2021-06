Alex Fernández se lució en su debut (con público) de la obra ‘Agotados’

¿Se acuerdan cómo en la película de ‘Fragmentado’ de M. Night Shyamalan, el protagonista, James McAvoy interpreta a varios personajes a la vez –23 para ser exactos– con personalidades muuuy diferentes como consecuencia de su trastorno de identidad disociativa? Bueno, ahora imagínense esto mismito, pero en vivo y a todo color. En el teatro. En tiempo real. Con público. A contrarreloj. Aaaaasuptm!

Y sí. La obra ‘Agotados’ se reestreno el 28 de mayo en el Teatro Aldama de la CDMX con Alan Estrada, Alex Fernández y Chumel Torres alternando funciones. La neta, vale mucho que le echen un ojo porque no es cualquier puesta en escena. Ahí les va.

Básicamente, esta obra es una comedia que aborda la vida de Sam, un actor con el corazón roto, con bastantitos problemas de lana y en espera de LA AUDICIÓN que le cambie la vida. Sam trabaja atendiendo el teléfono de reservaciones del restaurante más hot de la CDMX, peeeeero, tiene que lidiar con los más de 40 comensales que estarán ching… perdón, llame y llame para hacer una reservación casi casi personalizada; y para lograrlo usarán todas sus influencias para conseguirlo: por las buenas o por las malas, le llaman.

El pequeñísimo detalle de esta situación (y de lo más atractivo), es que el protagonista de esta obra de teatro interpreta a TODOS LOS PERSONAJES. Así como lo lees, Alex, Alan, y Chumel, se rifan interpretando a los 40 personajes de jalón. Solo hay una persona dándole vida a los comensales que marcan para hacer las reservaciones, a los empleados del restaurante, al mismo jefe de Sam, a su papá, y por supuesto, a Sam.

¿Se imaginan lo que esto representa? Vaya reto el de aprenderte toooodo el guión y libreto. Los 40 personajes interpretados por una sola persona, con una sola voz pero con diferente tono, esencia, personalidad e identidad. Wow!

Alex Fernández se estrenó en ‘Agotados’ con público

Tuvimos la oportunidad de ir a ver la obra con Alex como protagonista en el Teatro Aldama el pasado 4 de junio, y a decir verdad, nos faltó llevar la bolsita para la baba porque nos quedamos con el ojo cuadrado. Si quieren pasar un buen rato en el teatro, acompañado de risas y bastantes chistes locales (que cualquiera que vea un poquito las noticias, entenderá), esta es una buena opción.

En este estreno en la CDMX asistieron los standuperos de mayor renombre en México, por ahí vimos al ‘Capi’, a Sofía Niño de Rivera, Mau Nieto, Ricardo Pérez, Kike Vázquez, Paty Bacelis, el ‘Diablito’, Mich Rodríguez, Coco Celis, Román Torres, Karla Camacho e Isabel Fernández (ojo con este par que van fuertes), etc. Y así, es como de nueva cuenta se demostró que Alex Fernández es uno de los standuperos más queridos en México. Si no es que el más.

Y es que a pesar de tener un fuerte reconocimiento en el mundo del standup y ya con dos especiales de Netflix, Alex ha dicho en algunas ocasiones que eso de la actuación siempre lo ha movido, y en esta oportunidad de interpretar a Sam, se lució macizo. Realmente es admirable la preparación que este papel conlleva, porque imagínense memorizarse entre 90 y 96 hojas de libreto, PARA TI SOLITO. Pero no nomás es aprenderse el guión de memoria, sino interpretar y darle vida a los 40 personajes como si se tuviera la misma condición de James McAvoy en ‘Fragmentados’, a contrarreloj (porque el teléfono no deja de sonar).

Aparte, parecería que Alex le metió bastantitos chistes de su cosecha porque su muy particular sentido del humor se hizo presente junto a esa agilidad mental que tanto lo caracteriza. Supo adaptar sus propios personajes con los de la obra. He ahí uno de los mayores retos: la interpretación –con diferentes acentos y características– de todos los personajes a la vez. Cómo demonios no confundir los personajes y las voces sabiendo que estás frente a cientos de personas, con el teléfono sonando a cada rato como parte de la obra, tomando una llamada, en cinco segundos otra llamada (con otro personaje), ir al interfón del restaurante, etc.

Y así 60 minutos aproximadamente, en donde los ojos de Alex denotaban un rush de adrenalina pura, pero al mismo tiempo una sonrisa de oreja a oreja por estar parado fuera de su zona de confort frente a tanta gente, muchos cercanos a él. ¿Y qué pasó terminando la obra? Una ovación bastante emotiva con casi todo el teatro de pie llenando el foro de aplausos.

“Yo siempre quise dedicarme al teatro y me daba miedo, y ahorita me sigue dando miedo, la verdad, pero estoy muy agradecido con toda la producción, porque además yo no siendo un actor entrenado, tuvieron toda la paciencia y todo el cariño para que esto saliera bien, así que gracias Joserra Zúñiga, Óscar, a toda la producción. Y me pidieron un padrino, no sé por qué, pero Daniel Sosa es mi padrino”, dijo Alex al terminar la obra para dar pie a Daniel Sosa como padrino.

Ya arriba del escenario, el padrinazo Sosa dijo: “Señores, por favor quien tenga el número de Alex, no le marque, está hasta el p*to de escuchar el teléfono (risas). Por fin pudimos consagrar dinero de toda la neurosis que hay en tu cabeza, ¡Qué bárbaro!, todos en el público estábamos, ‘¿¡Cómo se acuerda de todos los personajes!?’, Sofía dijo ‘yo no podría hacer nunca eso’, eres un gran comediante, eres un ejemplo a seguir y te admiro con todo mi corazón. ¡Que viva el teatro! Muchas felicidades”.

¿Y qué hay de las medidas de seguridad y prevención del Teatro Aldama?

Este estreno, al igual que el de Alan Estrada el 28 de mayo, se dieron al 40% de capacidad, con 300 personas en un espacio con capacidad de 735 butacas, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades de la Ciudad de México.

Como parte de las medidas de seguridad, el teatro mantiene la sana distancia entre butacas, un metro y medio entre cada una; sanitización de cada asistente a la entrada y de la sala y espacios comunes previo a las funciones. También, cuando llegas te reciben con gel antibacterial y toman la temperatura a todos los asistentes.

Dramaturgia:

Basada en los personajes creados por Becky Mode y Mark Setlock

Dirección:

Joserra Zúñiga

Elenco:

Alan Estrada, Alex Fernández y Chumel Torres. *Alternando funciones

Funciones: A partir del 28 de mayo

Viernes 8:00

Sábados 5:30 y 8pm

Domingos 6pm

Teatro Aldama

BOLETOS POR ACÁ