¡Te regalamos boletos para ver a Alex Fernández en la obra de teatro ‘Agotados’!

En estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, siempre se agradece ver algo que nos haga carcajaearnos por un buen rato. El stand up se pinta sólo para esto, y afortunadamente un montón de comediantes se están rifando en esta cuarentena para hacernos reír. Uno de ellos es Alex Fernández, quien trae en puerta un proyecto bastante interesante que lo saca por completo de su zona de confort.

A inicios de este año el autodenominado ‘mejor comediante del mundo’ estrenó en Netflix su segundo especial de comedia, donde además de pasar un buen rato, nos pone a reflexionar sobre temas que van más allá de un simple chiste: no queremos spoilear si es que no lo han visto pero de verdad, no mentimos, su show de stand up nos hizo llorar y no de risa.

También puedes leer: ‘EL MEJOR COMEDIANTE DEL MUNDO’ DE ALEX FERNÁNDEZ, EL STAND UP QUE UTILIZA LA COMEDIA PARA HACERNOS LLORAR

Regresó para amenizar la cuarentena

Además de todo esto, el buen Alex Fernández recientemente volvió con su exitoso podcast, El podcast de Alex Fernández. En él hemos tenido chance de verlo platicando con un montón de personalidades desde comediantes como Ricardo O’Farrill, Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa, Carlos Ballarta y Franco Escamilla, con otras figuras como Antonio Rosique, Luis Gerardo Méndez, Pedro Kumamoto, Marion Reimers y Dr. Shenka de Panteón Rococó –aunque nuestro favorito siempre será Sopitas–.

Para esta segunda temporada, el comediante de cabecera nos tiene preparados demasiados invitados especiales. Por ahora hemos disfrutado de las entrevistas a Coco Celis, Ana Julia Yeyé, Lalo Elizarrarás y Tinieblas Jr., pero ahora si nos dejó con el ojo cuadrado porque le entrará al teatro, donde actuara y demostrara los dotes que tiene en el escenario en una puesta en escena que le exigirá todo de sí mismo.

Alex Fernández… ¿en una obra de teatro?

Así como lo leyeron, el próximo 8 de agosto a las 9 de la noche, Alex Fernández nos mostrará de qué está hecho Agotados, una obra que gracias a la bendita tecnología se está transmitiendo en streaming y que todos podemos disfrutar desde la comodidad de nuestras casas. En este espectáculo tan peculiar, hemos tenido chance de ver a Alan Estrada y Chumel Torres, pero ahora es el turno de ‘el mejor comediante del mundo’.

Este es un monólogo que se centra en Sam, un actor desempleado que llega a trabajar a uno de los restaurantes más importantes de México contestando el teléfono de reservaciones. A lo largo de todo el show, este tipo termina peleando con un montón de comensales que buscarán a toda costa tener una mesa en este lugar tan prestigioso.

Y es aquí donde la cosa se pone interesante pues aunque esta historia es dirigida por Joserra Zúñiga, el único actor sobre el escenario será él, así que solito tendrá que interpretar, darle voz y cierta profundidad a más de 40 personajes, un verdadero reto que no cualquiera acepta, la verdad. Sobre todo si consideramos que esta es la primera experiencia en teatro de Alex, que seguro será épico.

¿Tienen ganas de verlo actuando?

Como sabemos que por acá nadie se quiere perder esta espectacular puesta en escena, donde Alex Fernández nos demostrará de qué cuero salen más correas, en Sopitas.com les regalaremos algunos boletos para que vean Agotados. La dinámica será muy sencilla, lo único que deben hacer es seguir los siguientes pasos para participar, vayan por papel y lápiz para anotarlos:

1.- Sigue a Sopitas y a SopitasFM en todas tus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)

2.- Comparte esta nota en tu cuenta personal de Twitter con el #AlexFernandezXSopitas, ingresa la liga de tu tuit en el siguiente ENLACE, y en ese mismo tuit cuéntanos cuál ha sido tu invitado favorito en el podcast de Alex Fernández. No olvides tener tus cuentas públicas y arrobar a @Sopitas.

¡Y listo! Eso es lo único que deberás hacer para participar por los boletos y así ver el debut en teatro (y en streaming) de Alex Fernández.

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza en la noche del 5 de agosto y termina el viernes 7 de agosto por la tarde.

– Los ganadores serán notificados el 7 de agosto en el transcurso de la noche.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.