Alex Garland, director de ‘Ex Machina’, volverá con una nueva cinta de ciencia ficción

Apenas está arrancando el 2021, pero en la fila tenemos un montón de estrenos interesantes para los próximos meses, películas que la industria cinematográfica ha planeado durante un buen tiempo. Sin embargo, también hay otros proyectos que se están cocinando en estos días y que nos emocionan por completo, como lo que estamos por contarles porque Alex Garland y A24 unirán fuerzas en una nueva cinta.

La colaboración entre el director y novelista británico con la empresa cinematográfica comenzó en 2015, cuando nos presentaron una historia espectacular y que nos voló la cabeza, Ex Machina. Desde entonces cada quien tomó su camino, Garland rodó Annihilation tres años después y recientemente nos mostró la serie limitada Devs, mientras que la casa productora trabajó en joyitas como The Witch, Lady Bird, Hereditary, Midsommar, The Lighthouse, Uncut Gems y más.

Alex Garland y A24 volverían a trabajar en una cinta

Pero ahora y tras un buen rato de desarrollar sus proyectos de manera independiente, parece que A24 y Alex Garland se reencontrarán en una película muy interesante. Según información de Deadline, ambas partes llegaron a un acuerdo para producir una película llamada Men, cuyo guión lo escribió el mismo director y que podría contar con un elenco increíble, con nombres que van en ascenso dentro de la industria.

De acuerdo con la misma fuente, Jessie Buckley –a quien hemos visto en la cuarta temporada de Fargo y I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman– y Rory Kinnear serían los protagonistas de esta cinta de la cual aún no se sabe mucho. Lo único que mencionan es que seguirá la línea que Garland marcó en Ex Machina, con un montón de elementos y referencias a la ciencia ficción; eso suena maravilloso.

Con Men y A24, Alex Garland regresará al mundo del cine independiente después de hacer su última película, Annihilation con Paramount. La experiencia del director en el mundo de los estudios fue muy dura, después de que la compañía considerara que la producción era un riesgo financiero, es por eso que vendieron los derechos internacionales de la cinta a Netflix, recaudando tan solo 32 millones de dólares en los Estados Unidos.