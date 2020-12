¿El Spider-verse? Alfred Molina podría regresar como el Doctor Octopus en ‘Spider-Man 3’ de Tom Holland

Puede que la industria cinematográfica se detuviera por el coronavirus; sin embargo, durante todos estos meses aparecieron noticias que nos volaron la cabeza sobre los proyectos que los estudios tienen para el futuro. Y aunque aún no sabemos muy bien qué pasará con el MCU durante los próximos años, parece que en Sony tienen muy claro que es lo que quieren para Spider-Man en la pantalla grande, con ideas que a los fanáticos les volará la cabeza.

La franquicia del amigable vecino trepamuros ha pasado por muchos cambios, entre actores y directores. Pero desde hace unos años y gracias a Tom Holland encontraron cierta estabilidad, pues lo vimos combatir junto a los Avengers y en dos películas más en solitario que se convirtieron en un éxito de taquilla. Es por eso que no la pensaron dos veces y comenzaron a planear la tercera cinta de Peter Parker que tendrá un par de sorpresas.

Alfred Molina volvería al universo de Spider-Man

Como recordarán, Alfred Molina interpretó al Doctor Octopus en la segunda película de la trilogía de Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, donde ambos se agarraron a catorrazos. Su papel como Otto Octavius lo llevó a ser uno de los villanos favoritos de los fans e incluso, muchos consideran que la película donde aparece es una de las mejores de todos los tiempos en el género de superhéroes.

Desde entonces, Molina se dedicó a distintos proyectos y el universo de Spider-Man lo dejó de lado, pero ahora parece que volverá a ponerse los brazos mecánicos una vez más. De acuerdo con Variety, el actor de 67 años habría llegado a un acuerdo con Sony y Marvel para repetir su papel en su papel en la la tercera entrega protagonizada por Tom Holland y bajo la dirección de Jon Watts. ¿Cómo les quedó el ojo?

No queremos emocionarnos, pero según la misma fuente no será el único villano del pasado que volvería para pelear contra Peter Parker, pues supuestamente Jamie Foxx –quien dio vida a Electro en The Amazing Spider-Man 2 de Andrew Garfield– también podría regresar a la franquicia. Además, en esta aventura nuestro héroe no estaría solo, ya que se ha rumoreado que Benedict Cumberbatch aparecerá como Doctor Strange en la película.