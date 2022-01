‘All Of Us Are Dead’, ‘As We See It’ y más: 5 series para ver en streaming

Por acá les dejamos un listado corto pero certero, de cinco series que pueden echarse a lo largo de la semana para que armen su plan y organicen un buen maratón. Hay algo de zombies cortesía de Netflix; un drama (o dramón) de HBO con un elenco femenino espectacular; pero también la nueva serie de Prime Video que debes ver: As We See It.

All Of Us Are Dead

Netflix

“Si hubiera un apocalipsis y sólo quedáramos un zombie, ella y yo en el mundo, por mucho eligiría al zombie“, dice un estudiante de preparatoria cuando el preguntan si quiere salir con su vecina, a quien conoce desde que son niños. Lo que no sabe es que el apocalipsis zombie está a punto de comenzar, y su escuela es el epicentro del caos.

All Of Us Are Dead es la nueva producción surcoreana de Netflix que es tendencia en no sólo en México, sino en todo el mundo. De entrada es una serie de adolescentes que se sienten atraídos unos a otros, entre el bullying y la diferencia de clases sociales. Sin embargo, de a poco nos meten en un mundo que está a punto de colapsar cuando un profesor (cuyo hijo murió después de ser víctima de bullying) crea un virus que se esparce por accidente entre los maestros y estudiantes.

Lo más destacado de All Of Us Are Dead es el nivel en su producción en cuanto a la representación de los zombies y cómo se van formando. El drama juvenil se puede sentir un poco inexpresivo o bobo, pero no afecta la razón por la cual la serie es todo un éxito: los zombies lucen realmente aterradores y acompañan un diseño sonoro de producción de mucha calidad.

Red Light

HBO Max

Carice van Houten (la hermosa Melisandre de Game of Thrones), Halina Reijn y Maaike Neuville protagonizan Red Light, una coproducción belga y danesa sobre tres mujeres que vienen de lugares muy distintos, pero que se ven obligadas a interactuar en medio de un ambiente de corrupción, engaños, mentiras y crimen.

Sylvia es una trabajadora sexual que está casada con su proxeneta. Son dueños de un club en la zona roja de Ámsterdam y se dedican a traer mujeres de varias partes de Europa para prostituirlas. Esther es una cantante de ópera que casi a sus 40 años, busca embarazarse de su esposo, quien un día desaparece después de contratar los servicos de Sylvia. Y por último está Evi, una policía que investiga el asesinato de una chica de Sylvia y la desaparición del esposo de Esther.

La serie es un drama que va escalando no sólo mientras la historia de las tres mujeres se une en caminos bastante crueles y brutales, sino mientras se revelan las realidades de otras mujeres que participan en ese mismo entorno: mujeres víctimas de trata, meseras, asistentes, madres, doctoras, policías.

As We See It

Amazon Prime Video

As We See It es una de esas joyas ocultas que todos deben ver. La serie está protagonizada por tres jóvenes con el espectro autista que viven juntos en un departamento junto a una universitaria que quiere convertirse en un neuróloga y “descifrar” el autismo. Los cuatro, con algunos personajes extras que complementan la historia, buscan el trabajo idea, una buena pareja y aprender a vivir solos.

Eso lo hemos visto en muchas otras series. Pero en As We See It tener una cita y hacer match, mantener un trabajo, ir a la tienda, cenar con amigos, relacionarte con tu familia, no es sólo eso. Siempre hay algo más complicado que construye una trama que va de lo emocional, a lo realista y hasta lo que parece absurdo.

Por ejemplo, Violet quiere conocer a alguien y tener sexo. Harrison no puede salir de su departamento sin sentirse aterrado con todo el caos de su alrededor. Y Jack no puede mantener un trabajo porque no se “puede guardar sus opiniones”. Mandy busca que los tres tengan una vida “normal” y la búsqueda de lo normal, es lo que hace a esta serie tan grande.

The Night Manager

Starzplay

Cualquier cosa que incluya a Tom Hiddleston siempre será bien recibida. Pero las apuetas aumentan de manera considerable si en la fórmula se integra a Hugh Laurie y Olivia Colman para The Night Manager. Aquí, Hiddleston interpreta a Jonathan Pine, gerente nocturno de un hotel 5 estrellas en Egipto que se involucra con una mujer, que se hospeda en el hotel, y que es asesinada tras revelarle algunos secretos.

Después de esto, Pine comienza a trabajar en un hotel de lujo en Alemania donde entra en contacto con Richard Onslow Roper, un millonario que parece estar involucrado con el tráfico de armas a nivel internacional. Por lo que Pine llama a Angela Burrow, agente de investigación, para derrocarlo desde adentro.

Así es como Pine toma una nueva identidad y comienza a investigar los asuntos más personales de Roper mientras construye una relación de confianza con el círculo más cercano del millonario y traficante. Pero esto, desde luego, no es fácil, y Pine deberá tener cuidado en cada paso que da mientras realiza su investigación.

The Afterparty

Apple TV+

Tiffany Haddish se ha convertido en una de las actrices más solicitadas en la industria. Hace poco la vimos en The Card Counter junto a Oscar Isaac y ahora, en Apple TV+, la podemos ver en The Afterparty, una nueva serie de comedia y de misterio que reúne a un enorme elenco para resolver un crimen que a nadie parece importarle.

Haddish da vida a la detective Danner, quien debe descubrir quién mató al cantante Xavier durante una reunión de antiguos compañeros de la prepa. ¿Quién lo empujó, quién es el responsable de su muerte? Danner va entrevistando a cada uno de los sospechosos para contar su versión de la historia.

Pero lo que hace interesante a The Afterparty, es que por cada entrevista y en cada episodio, hay un género narrativo nuevo que va de acuerdo a la personalidad e historia de los protagonistas. El crimen debe quedar resuelto antes de que el caso se lo pasen a un policía de alto nivel que desestime todo lo que Danner ha logrado, .