En 2013 se estrenó la primera entrega de la que se convertiría una de las franquicias más exitosas de la última década: The Purge. Aquí se sugiere una América distópica donde un nuevo partido, New Founding Fathers of America, sugiere una acción anual para erradicar el crimen y los altos índices de delincuencia.

Durante 12 horas, los ciudadanos tendrán permiso de cometer toda clase de fechorías. Ethan Hawke protagonizó la primera cinta, y fue tal el éxito, que le siguieron otras cuatro producciones, la última para este 2021 con el protagónico de dos artistas mexicanos, Ana de la Reguera y Tenoch Huerta,

El título de esta entrega es La purga para siempre (The Forever Purge), y después de haber visto varios escenarios en los últimos ocho años, es que nos transportamos al sur donde predominan varios temas de la agenda política no sólo estadounidense, sino mundial: migración, racismo, discriminación.

La purga para siempre nos presenta al matrimonio conformado por Adela y Juan, quienes cruzan la frontera de México a Estados Unidos para escapar de la violencia de su país. Después de 8 meses de encontrarse establecidos en Texas, es que experimentan su primera purga.

La premisa central de esta cinta sigue siendo la misma: una purga anual en la que todo tipo de crimen, incluido el asesinato, es legal. Sin embargo, La purga por siempre es distinta no sólo a partir del escenario que plantea, sino porque sugiere un tema mucho más profundo que va más allá de la idea de la purga…

¿Y si se extiende la purga hasta que se logren exterminar [email protected] que oprimen? O bien, ¿si se logra a través de la purga el nacimiento de una nación “pura”? Estas dos sugerencias son las que destacan a La purga por siempre de las demás porque no suceden en una ficción, sino diario.

Entrevista con Ana de la Reguera

Tuvimos la oportunidad de platicar con Ana de la Reguera, protagonista de La purga por siempre, para hablar precisamente del de la cinta, y por qué hasta la quinta entrega, la franquicia ha dado un giro más interesante a un nivel político y social.

En estos años ya vimos una primera purga, una que se llevó a cabo en épocas electorales, una que plantea una historia de venganza y la purga “usual”. Antes de ver La purga para siempre, no es una mala idea darle una segunda vuelta a las anteriores, sobre todo a The Purge: Election Year (2016) porque las personas se dividen y se polarizan por un periodo corto de tiempo –12 horas o el periodo electoral– que alude a tu partido, el candidato predilecto, si eres de izquierda o derecha.

Pero el racismo, la discriminación y la violencia, fuera y dentro de la ficción, dividen diario. Por lo que si las razones de una purga son estas, sobre todo las dos primeras, se entendería la existencia de una purga eterna. Ese es el verdadero valor de La purga por siempre.

Así es, la verdad es que creo que tú lo has dicho mejor que cualquiera. Has dicho la clave de esta película, que son temas por los que se llama ‘La purga por siempr’e, y que además han sucedido por siempre. Realmente no se acaba, no es un tema nuevo pero está muy presente y sobre todo, desafortunadamente, en los últimos años se hizo más evidente con la administración pasada. Hubo más división entre los ciudadanos en este país (Estados Unidos). Yo creo que es muy bueno que se hable de este tema en esta saga, y además, con la novedad de que sucede en una ciudad fronteriza, vista desde los ojos y desde la perspectiva de dos personajes latinos. Eso también creo que le da mucha relevancia.

Ojo. Que La purga por siempre se ponga más densa en su argumento, no significa que deje de ser visceral, entretenida, llena de secuencias grotescas y que ponga nerviosas a las audiencias. Pero si de entre todo el universo de La purga, habíamos de resaltar algo, es justamente lo que se conversó con Ana de la Reguera.

Racismo y opresión

En esta cinta, como ya se imaginarán, un grupo de personas que participan en la purga deciden romper el límite de las 12 horas. No sólo es la adicción al crimen o el libertinaje, ni el placer que podría traer consigo la legalidad de un asesinato como punto máximo de las expresiones de violencia. Sino el discurso político y social que se divide en dos.

El primero, aquel que está lleno de racistas que pretenden que América renazca de las cenizas para implementar un estado puro. Por lo tanto, su objetivo es terminar con los migrantes como Adela y Juan. Y en segundo lugar, en un punto mucho más complejo, quizá, están [email protected] que quieren revelarse contra el sistema que le da ventajas y beneficios a las élites.

Odian un sistema que los oprime, pero abrazan una cultura que los extermina constantemente. En algún punto del filme, el personaje de Adela le dice a su esposo Juan que “América es todo. México es América…”. En pocas palabras, los ciudadanos niegan el sistema que implementó la purga, y la utilizan para liberarse de aquellos que la establecieron. ¿El sueño americano?

Tal cual. Y también dice un poco que ‘América es lo que tú quieres que sea’, y ese diálogo y esa escena es clave en la película. Define quién es Adela y cómo ve las cosas, y las diferencias entre los dos personajes. También entre Tenoch, que hace al personaje de Juan, ven eso de una manera diferente a pesar de que son esposos y se adoran. Pero están tomando la experiencia y el sueño americano. Adela dice ‘Estoy cansada, no quiero estar viviendo en el temor de que me vayan a hacer algo, o de que tú ya no vayas a regresar del trabajo. Vámonos de aquí’. Creo que nadie quiere irse de su país y dejar a su familia, dejar a los suyos, ni empezar de nuevo. Pero a veces las situaciones nos llevan a eso. Por eso América es esta, es como este lugar que te lo da todo, pero también te lo quita. De eso también habla la película.

Un personaje que rompe moldes

Adela es un personaje interesante, pues rompe el molde no únicamente por ser latina, sino por todas las características que, de fuera, se agradecen. Everardo Gout, el director de la cinta, lo menciona en distintas entrevistas. Primero, es una mujer hermosa y madura, realista. Desde su llegada a Estados Unidos, aprende inglés, motiva a su esposo a hacerlo, a superar el pasado y empezar una vida alejado del trauma.

Pero lo más interesante, es que reconoce la violencia sin normalizarla. Tanto Adela como Juan, vivieron en su país una ola de violencia que no se aplaza a una temporada. Y ahora, toca vivirla por un periodo de 12 horas. Sin embargo, la reconoce y la rechaza.