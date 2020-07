Amor de verano: La precuela de ‘Grease’ ya está en camino

Desempolven las crinolinas y las chamarras de piel, que esta vez, la precuela de “Grease”, también conocida como ‘Vaselina’, no se quedará en un simple rumor. Ha sido Bret Haley quien levantó la mano para llevar el clásico de 1978 a un nuevo ‘Amor de Verano’, nada más y nada menos que 42 años después del estreno de la cinta que ha puesto a bailar a generaciones enteras.

El nuevo filme realizado de la mano de Paramount Pictures y Haley en la silla del director, no podría llevar otro título que ‘Summer Lovin’’, haciendo alusión a la historia de amor que vivieron Sandy y Danny, en la película que lanzaría a la fama a John Travolta y Olivia Newton-John. Originalmente, la película se desarrolla luego del fugaz romance que los personajes principales tuvieron en la playa, para continuarlo una vez que Sandy se incorpora a la famosísima secundaria Rydell High.

Afortunadamente para los fanáticos de corazón que no tuvieron suficiente con el largometraje de casi dos horas de duración y más de 20 canciones, Leah McKendrick, quien está a cargo del guion de la precuela, se ha empeñado en viajar en el tiempo y en dar a conocer lo que realmente pasó durante el verano en el que los personajes protagónicos se conocieron, justamente el mismo en que Sandy estaba loca por Danny, mientras él le rogaba y no pudo resistir.

La noticia de la precuela de ‘Grease’ salió en 2019, poco después del estreno de un reboot de ‘Vaselina’ pero para televisión siendo un éxito sin precedentes. La versión protagonizada por Julianne Hough, Vanessa Hudgens, Aaron Tveit y Keke Palmer, ganó cinco premios Emmy y fue reconocida como “un trabajo excepcional” por la crítica de Rotten Tomatoes.

Así que Paramount, no quiso desaprovechar la oportunidad de llevarla a cartelera nuevamente, pero esta vez bajo la producción de Temple Hill y Picturestart. De hecho, para aprovechar la ocasión, Olivia Newton-John y John Travolta, tuvieron un reencuentro al cual acudieron vestidos de los personajes de Vaselina. Aquí puedes ver las fotografías del momento.

La precuela de ‘Grease’ sera otro ‘rayo rebelde’

Aunque los detalles de la nueva cinta se han dado a cuentagotas, parte por no tener el elenco confirmado y otra debido a la pandemia que ha afectado directamente a la industria del entretenimiento. Por lo tanto, tal como señala Hipertextual, los nombres de los nuevos protagonistas aún no se ventilan, pero no faltará mucho para que den el gran anuncio, pues se tiene planeado que la precuela de Grease, se estrene en el 2021.

Lo que sí sabemos, es que esta será la primera gran película de estudio para Brett Haley, quien se ha forjado de renombre dentro del cine independiente, por películas como ‘The Hero’ (2017), ‘Los Corazones Laten fuerte’ (2018), así como su más reciente estreno en 2020, ‘Violet y Finch’.

Las reacciones de la precuela de Grease han sido diversas. Aunque algunos celebran la nostalgia y el regreso de la película musical, la gran mayoría ha recordado que la secuela ‘Grase 2’, fue todo un fiasco que nadie quiere volver a ver, lo que será un desafío para el nuevo director. Aprovechando, te dejamos algunos datos curiosos que probablemente no sabías de ‘Grease’