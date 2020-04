Ana Frank se ‘convierte’ en youtuber para acercarse a las nuevas generaciones con un videodiario

El Diario de Anna Frank es uno de los libros más leídos en todo el mundo porque narra la experiencia de una niña que sufrió los estragos de la persecución Nazi a los Judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿y si Ana Frank no hubiera tenido un diario, sino una cámara para documentar su día a día como los niños y jóvenes de la actualidad? La respuesta es muy simple, sería una youtuber con una historia única para contar.

Así lo imaginó el museo que guarda sus memorias, La Casa de Ana Frank, ubicado en Ámsterdam, Países Bajos. A través de su canal de youtube, el museo presentará una serie de 15 capítulos donde se mostrarán las viviencias de Ana, contadas como si la pequeña hubiera tenido a su disposición una cámara en lugar del emblemático diario que la acompañó cuando se escondía de los Nazis junto a su familia.

El ‘Videodiario de Ana Frank’ contará con la actriz Luna Cruz Pérez interpretando al personaje principal. Ronald Leopold, director ejecutivo de The Anne Frank House, explicó a The Times Of Israel que el proyecto comenzó hace casi un año y se decidió estrenarlo en estos tiempos para que la gente comprendiera mejor lo que representaba tener que vivir encerrado, a propósito de las preocupaciones actuales por el coronavirus. El museo La Casa de Ana Frank, por supuesto, también se encuentra cerrado en estos momentos por la pandemia.

“La forma en que leemos el diario de Ana y aprendemos sobre su historia siempre está influenciada por nuestras propias vidas”, dijo Leopold. “Nos muestra quiénes somos, lo que nos hace humanos. En momentos como éste, esas son preguntas con las que la gente está lidiando. Esta pandemia también afectará la forma en que las personas leen el diario”. El propósito de convertir a Ana Frank en youtuber es muy simple: acercar a las nuevas generaciones a esta historia de una forma en la que se identifican mejor.

El trailer de la serie se estrenó el pasado lunes 30 de marzo; cada lunes y jueves se estrenará un nuevo capítulo en el canal de Youtube de Anne Frank House. Los episodios tendrán una duración de entre cinco y 10 minutos y se estima que el capítulo final sea presentado el próximo 4 de mayo.