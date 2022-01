Ah, caray: Andrew Garfield cuenta por qué lo rechazaron para un papel en ‘Las crónicas de Narnia’

Sin duda, Andrew Garfield debe encontrarse en una de las mejores etapas de su carrera. Recién acaba de ganar un Golden Globe por su actuación en Tick, Tick… Boom!, se perfila para una nominación al Oscar por ese mismo rol y rompió las redes con su aparición en Spider-Man: No Way Home pues se puso de nuevo el traje del héroe arácnido junto a Tom Holland y Tobey Maguire.

Por ello, el actor ha andado de entrevista en entrevista en las últimas semanas y por ahí, ha sacado a relucir algunas anécdotas bastante curiosas sobre su carrera. La más reciente tiene que ver con la vez que hizo audición para el papel del príncipe Caspian en la saga de Las crónicas de Narnia, de la cuál lo rechazaron… ¿por no ser lo suficientemente guapo?

Andrew Garfield estuvo a punto de aparecer en ‘Las crónicas de Narnia’

Parece que fue ayer cuando Las crónicas de Narnia se convertía en una de nuestras sagas favoritas de fantasía en el cine. La primera parte, El león, la bruja y el ropero (2005), fue un éxito en todos los sentidos y aunque no corrió con la misma suerte, la entrega de El príncipe Caspian (2008) también es bastante recordada.

Como recordarán, en esta última película es Ben Barnes quien toma el papel del personaje y es justo decir que ese rol -además del Dorian Gray en 2009- es con el que más se le recuerda al actor. Pero en algún momento, el papel del mítico príncipe pudo recaer en el mismísimo Andrew Garfield.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Andrew reveló que hizo audición para esa película por aquellos tiempos, cuando apenas arrancaba su carrera en Hollywood y buscaba hacerse un espacio en el foco de la industria. “Recuerdo que estaba muy desesperado. Hice una audición para el príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia y pensé: ‘Esta podría ser, esta podría ser’”, relató el actor estadounidense de origen británico.

No consiguió el papel porque ¿no era demasiado guapo?

Desafortunadamente -o no- para Andrew Garfield, él no se quedó con el papel. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, con Barnes rifándose ese protagónico en la franquicia. Sin embargo, Andrew se había quedado con la duda de por qué no lo habían elegido para el personaje y oh, sorpresa: el actor le preguntó a su agente qué onda, a lo que esta respondió que la gente detrás de Las crónicas de Narnia no lo consideró muy atractivo que digamos.

“¿Por qué no fui yo? Eventualmente, ella [su agente] cedió a mi insistencia y me dijo: ‘Es porque no creen que seas lo suficientemente guapo, Andrew’… Ben Barnes es un hombre muy guapo y talentoso Entonces, en retrospectiva, no estoy descontento con la decisión y creo que hizo un trabajo hermoso”, detalló Garfield.

¿Se imaginan cómo hubiera sido ver a Andrew en esa saga? En una de esas, hasta su carrera hubiera tomado otro rumbo y no hablaríamos de todo lo que ha hecho desde entonces. Pero bueno, curiosa anécdota, ¿no?