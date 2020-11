Angelina Jolie llevará la biopic del fotógrafo de guerra Don McCullin a la pantalla grande

Muy pocas lentes han capturado los contrastes de la capacidad humana como la del fotógrafo inglés Don McCullin, quien ha constatado el horror de los conflictos bélicos, ha retratado los paisajes más impresionantes y ha tenido la visión para dar voz a los rostros más vulnerables. Ante una trayectoria tan visceral, Angelina Jolie, eligió dirigir su biopic en una cinta para la pantalla grande.

Bajo el título ‘Unreasonable Behaviour’, siendo un homenaje al libro homónimo publicado por McCullin en 1980, Jolie vuelve a tomar la batuta, después de su increíble trabajo en “In the Land of Blood and Honey” (2011), así como el thriller basado en el secuestro del corredor olímpico Louis Zamperini por parte del Ejercito japonés durante la Segunda Guerra Mundial en “Unbroken” (2015).

Material suficiente para saber que la biopic de Don McCullin, estará garantizada. Al respecto, la también actriz y ex socia de muchos por su relación con Bratt Pitt, dijo sentirse honrada de tener la oportunidad de poder llevar la historia del reconocido fotógrafo de guerra a la pantalla grande.

“Me atrajo su combinación única de valentía y humanidad, su compromiso absoluto de presenciar la verdad de la guerra, su empatía y el respeto por quienes sufren sus consecuencias. Esperamos hacer una película que sea tan intransigente como la fotografía de Don, sobre las personas y los eventos extraordinarios que presenció, y el ascenso y la caída de una era única en el periodismo”, señaló la interprete de ‘Maléfica’, en un comunicado recuperado por ‘The Guardian’.

La trama

Lo mejor, es que el fotógrafo de 85 años, ya dio su consentimiento para la realización del filme, dando luz verde para que la actriz sea quien dé a conocer los relatos más crudos y más emocionantes de su vida, a través de la película.

“Después de haber visto la última película de Angelina sobre Camboya (y de haber pasado tanto tiempo allí durante la guerra), me impresionó cómo hizo una representación tan poderosa y precisa del lugar en ese momento. Siento que estoy en manos seguras, capaces y profesionales con ella”, afirmó el histórico fotógrafo, confesó el mismo Don McCullin.

Para que se den una idea y comiencen a frotarse las palmas de las manos en espera del filme, Don McCullin inició su carrera como asistente de fotografía en su natal Londres. Por casualidades del destino llegó a la Guerra del Sinaí en 1956, años más tarde, su trabajo como fotógrafo de guerra en conflictos bélicos como el de Irlanda del Norte, Vietnam y la Guerra del Golfo Pérsico, trabajos que le valieron un reconocimiento internacional.

Pero, del otro lado de la moneda, también fue fotógrafo exclusivo de The Beatles, para el “Álbum Blanco” que, casualmente, hoy, 22 de noviembre del 2020 se cumplen 52 años desde su lanzamiento. Asimismo, Don McCullin disfruta de inmortalizar grandes paisajes y naturaleza muerta, pero también ha dado voz a los rostros del hambre y de la injusticia en varias exposiciones de fotoperiodismo.

El elenco

Como si la trama por sí misma no fuera por demás interesante y apasionante, el protagonista de la serie será nada más y nada menos que Tom Hardy, conocido por sus papeles en películas de acción como ‘Venom’ (2018), ‘Batman y el Caballero de la Noche’ (2012) y ‘Mad Max: Furia en el Camino’ (2015). Y por si fuera poco, el actor también se involucra en la producción al lado de Dean Baker, cuidando que la biopic de Don McCullin sea tan cuidadosa como se espera. En en tanto que el guion estará a cargo de Gregory Byrk. Aunque aún no se tiene una fecha de estreno, seguramente esta cinta será todo un agasajo.