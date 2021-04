Los últimos años de Angelina Jolie se han enfocado en la dirección y producción de cintas que han sido destacadas como Unbroken o First They Killed My Father. Y en el lado de la actuación, la hemos escuchado como parte del elenco de voces de cintas como Kung Fu Panda, o bien, en las dos entregas de Maléfica de Disney.

Pero este 2021, Jolie está de regreso como actriz en Those Who Wish Me Dead, la cual acaba de estrenar un nuevo tráiler que nos muestra una historia sumamente intensa, llena de suspenso y acción y que como mencionamos, trae de vuelta a Angelina Jolie en un personaje que había dejado atrás hace mucho: heroína femenina plagada de retos y acción.

Those Who Wish Me Dead

Those Who Wish Me Dead es una adaptación de la novela del mismo nombre de Michael Koryta, y corre bajo la dirección del grandioso Taylor Sheridan, a quien conocemos por ser el creador de Yellowstone y el guionista de Sicario de Denis Villeneuve. Y es justamente el mismo tono de esta segunda cinta, el que está presente en Those Who Wish Me Dead.

Con la salida de este primer avance conocemos a Hannah, una mujer bombero que vive para proteger contra incendios los espesos bosques de Montana. Un día, un niño llega a esta región tras ser testigo del asesinato de su padre, y huyendo de dos asesinos que quieren terminar con su vida incluso si eso significa terminar con todo el bosque…

Jolie comparte elenco junto a Nicholas Hoult y Aidan Gillen como los asesinos a sueldo, Jon Bernthal como un policía de la localidad, Tyler Perry, Finn Little, Medina Senghore y Jake Weber.

Those Who Wish Me Dead tiene una fecha de estreno programada para mayo de 2021, y es una de las producciones que tendrán estreno simultáneo en salas de cine y en HBO Max como parte de su catálogo. Acá les dejamos el tráiler de Those Who Wish Me Dead: