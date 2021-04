Aguanten tantito: ‘Another Round’ tendrá un remake… ¿con Leonardo DiCaprio?

La temporada de premios terminó el pasado domingo con la entrega 93 de los Oscars, pero la industria cinematográfica evidentemente no descansa. Es más, una de las películas ganadoras de la gala antes mencionada parece estar lista para tener un remake. En esta ocasión, hablamos de Another Round.

Esta cinta danesa -cuyo nombre en su idioma original es Druk– tendrá su versión completamente en inglés (Hollywood haciendo de las suyas, ya saben) y todo indica que Leonardo DiCaprio tomará el papel protagónico para la nueva entrega.

‘Another Round’ tendrá su remake en inglés

La ceremonia de los Oscars 2021 tiene apenas un día de haberse llevado a cabo y una de las cintas que se llevó estatuilla ya está en planes para tener una nueva versión. Another Round, se llevó el galardón a Mejor Película Extranjera y los elogios no se han hecho esperar tanto para el director Thomas Vinterberg como para Mads Mikkelsen, quien tomó el rol principal de la historia. Y bueno, esa no es la única sorpresa que tenemos sobre esta producción.

De acuerdo con lo que informa Deadline, los derechos para hacer un remake totalmente en inglés han sido vendidos en una subasta. La oferta ganadora la realizaron en conjunto la agencia Endeavour Content junto a los estudios Makeready y Appian Way, este último fundado por el mismísimo Leonardo DiCaprio.

La negociación con Leonardo DiCaprio

Y esperen porque ahí no acaba la cosa… Según parece, sería el propio DiCaprio quien tomará el protagónico de esta nueva versión de Another Round. Tal como lo indican las fuentes cercanas, varios estudios y actores/productores como Jake Gyllenhaal junto a Nine Stories o Elizabeth Banks con Universal Pictures habían intentado adquirir los derechos.

Sin embargo, Thomas Vinterberg aparentemente se inclinó por Appian Way y compañía impulsado por la posibilidad de ver a Leonardo tomando el papel del Martin, el maestro de mediana edad que atraviesa una intensa crisis existencial interpretado en la cinta original por Mikkelsen.

Además, hay que recordar que muchas de las películas que produce Appian Way han sido protagonizadas por el propio Leo, siendo algunas de ellas The Aviator, The Wolf Of Wall Street o Shutter Island. Así que -es válido decirlo- está casi cantado que el reconocido actor tome el rol protagónico en esta nueva oportunidad.

Por ahora, solo se sabe que Michael Hampton (de Appian) supervisará el proyecto y que muy pronto se anunciará al guionista para el largometraje. No se ha revelado a otros posibles miembros del elenco y tampoco una fecha de estreno estipulada, pero andaremos al tanto para ver qué más sucede dentro de esta producción.