Ah, qué tiempos: Aquí el antes y después del elenco de ‘Scary Movie’

Ah, qué buenos tiempos viendo Scary Movie. ¿Se acuerdan cuando se estrenó por allá, en los inicios de los 2000? Un rotundo éxito, no cabe la menor duda. Y tan icónica se ha hecho la franquicia, que incluso a día de hoy nos seguimos acordando de momentos como el clásico “wazzuuuuuuuuup!”.

Lo hiciste, ¿verdad? Jajaja. Tranquilo, no te culpamos porque pues así como ese, la primera película nos dejó muchos instantes geniales, esto además de un elenco que sigue en la memoria de los fans y el cual nos acompañó en las primeras dos películas -quizá las más memorables de la franquicia-.

Pues bien, armemos el trancazo de nostalgia dosmilera y veamos cómo ha cambiado el elenco de la primera película de Scary Movie a la actualidad.

Cindy Campbell – Anna Faris

La franquicia de Scary Movie no sería la misma de ninguna manera sin el nombre de Anna Faris. La actriz es básicamente el rostro de la saga de comedia y es que su personaje de Cindy Campbell era el que el hilaba a todos los personajes y las situaciones más chuscas.

¿O a poco se les olvidó esa épica correteada en la que ella escapaba de un esqueleto? De esos momentos graciosos que no se olvidan. Luego de las películas, Anna Faris ha aparecido en varias comedias como Mi super exnovia, Hombre al agua y sin duda, su papel más exitoso ha sido en la serie Mom.

Brenda – Regina Hall

Scary Movie es un catálogo entero de personajes graciosos a más no poder y uno de los que seguro recuerda más el público es a la irreverente y ruidosa Brenda. Era curioso porque su personaje murió y revivió un montón de veces y también protagonizó muchos momentos icónicos como el de la sala de cine, donde todos los asistentes la apuñalan por lo impertinente que es.

Luego de darse a conocer en esta franquicia, Regina Hall siguió su carrera en muchos proyectos y ahora, ha triunfado en la tele con roles protagónicos en series como Nine Perfect Strangers. La verdad, no le ha ido nada mal a Regina en su trayectoria.

Shorty – Marlon Wayans

Otro personajazo que nos dejó momentos inolvidables y memes para el recuerdo es Shorty, interpretado por Marlon Wayans. Este chico amante de la marihuana y el rap era el hermano poco astuto pero divertido de Brenda y el máximo responsable de que se nos quedara el “wazzuuuuuuup!” para siempre.

A muchos no les gusta y a otros sí, pero como sea, el trabajo de Marlon como actor y guionista de comedia ha sido notable. Por un lado, el fue uno de los escritores de las primeras cintas de Scary Movie y luego, se hizo más conocido en comedias como Chiquito pero peligroso o la muy recordada ¿Y dónde están las rubias?

Y bueno, aunque es principalmente comediante, no podemos olvidar que en el mismo año 2000, además de Scary Movie, también tuvo una aparición notable en Requiem por un sueño donde demostró que la puede armar en otros géneros cinematográficos.

Ray – Shawn Wayans

Los hermanos Wayans son inseparables -o bueno, casi- y las dos primeras cintas de Scary Movie lo comprueban. Shawn Wayans también tuvo participación en las primeras dos cintas de la saga y lo hizo como Ray, un chico atlético novio de Brenda que de vez en cuando daba muestras de una sexualidad ambigua.

Shawn básicamente ha participado en los mismo proyectos que su hermano Marlon desde entonces, sobresaliendo en ¿Y dónde están las rubias? más que otra cosa.

Buffy – Shannon Elizabeth

En la primera cinta, Buffy era una de las mejores amigas de Cindy pero era la que tenía el rol de la chica popular y deseada por todos. Y aunque solo apareció en esta cinta, nos dejó uno de los momentos más graciosos cuando se burla del asesino (que al final era su hermano Doofy) y ella misma hasta se rompe un pierna para demostrar lo cliché dela historia. Momentazo.

Tras aparecer en Scary Movie, Shannon Elizabeth ha tenido papeles en muchas producciones diferentes, pero en roles de poca relevancia. El más sonado en ese sentido fue la serie Cuts donde tiene créditos en más de 30 episodios.

Doofy/El asesino – Dave Sheridan

Uno de los plot twist más increíbles de las comedias, sin duda alguna. No cabe duda que el final de Scary Movie 1 nos dejó un poco boquiabiertos cuando nos dimos cuenta el noble y aparentemente inocente Doofy, en realidad era un atractivo ‘chico malo’ que se escondía detrás de la máscara del fantasma para asesinar y hacer de las suyas.

Nunca olvidaremos el rap que hizo cuando andaba bien high con Shorty y sus amigos o cuando se unió al ya mencionado “wazzuuuuup!”. Tras Scary Movie, el actor Dave Sheridan ha aparecido en proyectos varios de bajo perfil. Sus apariciones más notables en todo caso, se dieron como presentador del reality Smile… You’re Under Arrest! y luego en 50 Shades of Black, una parodia de 50 Shades of Grey que hizo Marlon Wayans.