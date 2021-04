Anthony Hopkins recuerda a Chadwick Boseman en su discurso tras ganar el Oscar

La ceremonia número 93 de los Oscars fue toda una locura. A pesar de todas las complicaciones, sí se llevó a cabo la gala más importante de Hollywood –con sus debidas medidas para evitar contagios de coronavirus– pero más allá de lo diferente que pudo ser, nos dejó una que otra sorpresa. Y sin duda, una de ellas fue la categorías de mejor actor, pues nadie esperaba que el enorme Anthony Hopkins se llevara este premio.

Dentro de la lista de actores que estaban buscando ganarse la estatuilla dorada, teníamos a grandes nombres como Riz Ahmed, Gary Oldman, Steven Yeun y el fallecido Chadwick Boseman. Aunque muchos apuntaban a que este último tendría un Oscar póstumo por su trabajo en Ma Rainey’s Black Bottom, al final del día y para dejarnos con la boca abierta, Hopkins se alzó con la victoria por el papel de Anthony en The Father.

Anthony Hopkins no estuvo presente en los Oscars 2021

Como recordarán, Anthony Hopkins no estuvo presente en ninguna de las ceremonias de esta temporada de premiación y por supuesto que no haría una excepción en los Oscars 2021. Sobre todo, el actor de 83 años no viajó a Los Ángeles para estar en el Union Station por varias razones, entre ellas porque anda de vacaciones en Gales, aunque el momento en que se llevó el premio fue un poco raro durante la transmisión.

Si estuvieron al tiro con la gala del pasado 25 de abril, seguramente se sacaron de onda cuando vieron que dejaron para el final las categorías de actor. Luego de ver cómo ganaba Nomadland a mejor película y Frances McDormand obtenía su tercer Oscar por su actuación en esta misma cinta, Joaquin Phoenix subió al escenario y dio como ganador a Hopkins, pero al parecer los productores de la ceremonia no pensaban que esto fuera a pasar y no hubo discurso para cerrar la transmisión.

Hopkins le rinde tributo a Chadwick Boseman

Por si esto no fuera suficiente y porque al parecer ni siquiera él tenía idea de que iba a ganar, Anthony Hopkins no quiso viajar a ningún punto en Dublín o Londres para seguir en vivo la ceremonia 93 de los Oscars. Es por eso que este 26 de abril y tras la resaca de toda la fiesta de Hollywood, el actor decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para agradecer a todos por este premio y de paso, recordar a Chadwick Boseman.

El actor lanzó su mensaje de aceptación y tal cual dijo: “Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A mis 83 años, no esperaba recibir este premio, de verdad que no lo esperaba. Estoy muy agradecido con la Academia, gracias. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, que nos fue arrebatado demasiado pronto. De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, me siento muy privilegiado y honrado, gracias”.

Si quieren checar el discurso completo de Anthony Hopkins, se los dejamos a continuación: