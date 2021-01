Anthony Hopkins y Jodie Foster se reúnen por los 30 años de ‘The Silence of the Lambs’

El registro cinematográfico de los 90 no se podría entender sin The Silence of the Lambs. Esta película arribó a las salas del mundo en 1991 para, eventualmente, convertirse en uno de los mejores largometrajes de suspenso y thriller psicológico de la historia.

Durante este 2021, la cinta cumple el 30 aniversario de su estreno y las celebraciones no podían esperar. Los protagonistas, Anthony Hopkins y Jodie Foster, aprovecharon el momento para reunirse y platicar un poco sobre su participación en aquel material, sus estupendas actuaciones y uno que otro detalle curioso.

¿Cómo llegó el guión de ‘The Silence of the Lambs’ a Anthony Hopkins?

Sin duda, Anthony Hopkins es uno de los actores más emblemáticos de siempre. Pero con toda esa estela de grandeza detrás suyo, parece que ni él mismo se imaginaba el impacto que tendría su interpretación como Hannibal Lecter a la posteridad.

Él y la actriz Jodie Foster se reunieron a charlar para Actors On Actors de Variety, espacio donde celebraron las tres décadas de la película dirigida por Jonathan Demme. Hopkins reveló cómo llegó le llegó el guión de la cinta y cuál fue su primera impresión al leer el título. “Recuerdo que estaba en Londres en 1989, haciendo una obra de teatro… Mi agente envió un guión. Él dijo: “¿Por qué no lees esto?“, cuenta.

Anthony tomó el guión y primero pensó -por alguna extraña razón- que era un proyecto dirigida a un público infantil. Vaya sorpresa la que se llevó. “Dije: ‘¿Es un cuento para niños?’. Era una calurosa tarde de verano, llegó el guión y comencé a leerlo. Después de 10 páginas, llamé a mi agente. Dije: ‘¿Es esta una oferta real?’ Quiero saber. Esta es lo mejor que he leído’“, le platica Tony a Foster, su ex coestelar.

Ya entrado en el proceso de grabación de la peli, el legendario británico también dio detalles sobre aquella icónica escena donde Clarice se encuentra con Lecter por primera vez, estando este último en su celda. “[El director] Jonatán dijo: ‘¿Cómo quieres que te vean? ¿Quieres estar leyendo o pintando o recostado?’. Yo le dije: ‘Me gustaría estar parado allí. Puedo olerla venir por el pasillo’“. Esa sutil pincelada que le dio todo el sentido a la secuencia fue idea de Hopkins, al parecer.

Jodie Foster recuerda la escena

Jodie Foster se llevó un Oscar a Mejor Actriz por su papel como Clarice Starling. Y no es para menos. Ella supo cómo canalizar la sensación de tensión de la inexperta detective del FBI, característica que se ve en esa misma escena antes comentada por Hopkins. Pero dentro de toda la intensidad del momento, Jodie reconoce que hay algo de tétrico ‘encanto’ en el personaje de su colega.

“Fue un escenario tan inquietante. Todos los presos diferentes, todos muy oscuros y de mal humor, y de repente llegamos a Lecter. [Él] es muy brillante, una especie de iluminación fluorescente y bidimensional“, dijo Foster a Anthony.

Uno de los aspectos más reconocibles de Clarice es su tomentosa infancia: una chica que venía de un núcleo familiar desarticulado y que termina viviendo con su familia lejana. Los traumas aquejan de alguna manera en la ya adulta Starling, quien recuerda con desgano el sacrifico de los corderos que se llevaban a cabo en rancho de su tío. Jodie enfatiza en la charla esa sensibilidad de su personaje.

“Mi mamá me dijo: ‘¿Por qué quieres interpretar a este personaje que es un poco tranquilo y tímido?’. Ella tenía esta tranquilidad… Comprendí que esa era su fuerza. De alguna manera, ella era como las víctimas: otra chica en otra ciudad. El hecho de que pudiera relacionarse con esas víctimas la convirtió en la heroína“, comenta Foster a Anthony.

Y así, entre varias cosas más, Anthony Hopkins y Jodie Foster se despiden. El británico se prepara para la temporada de premios por su reciente actuación en The Father mientras la actriz se encuentra el las vísperas del estreno de The Mauritanian este año. Pero el legado de The Silence of the Lambs, con todo y sus 30 años en la espalda, perdura.