Anya Taylor-Joy será Imperator Furiosa en la precuela de ‘Mad Max’

A mediados de mayo de este 2020, surgió la noticia de que habría un proyecto fílmico protagonizado por el personaje de Imperator Furiosa dentro del universo de Mad Max. Como recordamos, George Miller la presentó en 2015 en Fury Road junto a Charlize Theron. El impacto de Imperator fue tan grande, que era necesario, casi casi, trabajar en una película sobre sus orígenes.

Todo mundo esperaba que Theron volviera a la piel de este enorme personaje… pero no. Miller explicó que la actriz sudafricana no volvería por una cuestión de edad. La película de Imperator Furiosa, como mencionamos, nos mostraría sus primeros años, por lo que era necesario elegir una actriz que estuviera en sus 20.

Ahora, la noticia alrededor de la precuela de Mad Max es que ya hay actriz para dar vida a Imperator de joven. Y no, no es Charlize Theron con tecnologías para que se vea más joven (como lo lograron hacer con Brad Pitt en El curioso caso de Benjamin Button o Robert De Niro en The Irishman).

Furiosa

Anya Taylor-Joy fue la elegida por George Miller para interpretar a Imperator Furiosa en la producción que hasta ahora se conoce como Furiosa. Charlize Theron, considerada como una de las mejores actrices en Hollywood, tiene 44 años mientras Taylor-Joy tiene 24. Miller dijo en una entrevista que prefería utilizar a una actriz joven que hacer uso de la tecnología.

Y por si el nombre de Anya Taylor-Joy no fuera suficiente, de acuerdo con Variety ya hay otros dos actores que ficharon para formar parte de Furiosa. Se trata de Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor en el MCU, y Yahya Abdul-Mateen II, quien recientemente interpretó al Doctor Manhattan en la serie Watchmen.

Furiosa será dirigida por Miller y coescrita por Nick Lathouris, quien también participó en el guion de Mad Max: Fury Road. Todavía no se revelan detalles sobre la historia de Furiosa, pero el elenco ya representa una buena noticia.

Mad Max: Fury Road

El universo de Mad Max está ambientado en un mundo postapocalíptico donde después de una guerra nuclear, la gente debe sobrevivir en un espacio desértico donde el agua y la gasolina cobran igual relevancia: no son abundantes, y quien los posee, tiene el poder.

En Mad Max: Fury Road conocemos a Max Rockatansky, quien es secuestrado por algunos miembros del culto de Immortan Joe. A la par, también aparece Imperator Furiosa, capitana bajo el mando de Joe. Siempre fue una de las guerreras más fieles; sin embargo, se rebela cuando decide liberar a las concubinas de Joe, y lo hace con la ayuda de Max, el cual fue interpretado por Tom Hardy.

Esta cinta tuvo 10 nominaciones a los premios Oscar de 2016, y se llevó seis, convirtiéndose en la más galardonada ese año. Cada una de sus nominaciones y estatuillas fueron una sorpresa.