OLV: Aparecen murciélagos dentro de un cine en el estreno de ‘The Batman’

Si en algo estamos de acuerdo es que The Batman es una de las películas más esperadas del 2022. A pesar de que hubo un montón de expectativas y cierta incertidumbre detrás de esta cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, Zöe Kravitz y Paul Dano, la verdad es que a nivel mundial le está yendo de maravilla y eso se puede notar con las ganancias de taquilla que está obteniendo a nivel mundial (ACÁ pueden checarlos).

Sin embargo, alrededor de esta producción han pasado muchísimas cosas, como el caso de un hombre que presuntamente prefería ir al cine a ver la nueva aventura del héroe de Gótica que estar presente en el nacimiento de su bebé (sí, eso pasó y AQUI les contamos cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión les platicaremos sobre un hecho bastante peculiar que ocurrió durante las primeras proyecciones de la película.

Resulta que justo en la semana en que The Batman llegó a las salas de todo el planeta, se hizo viral un video que dejó a muchos con el ojo cuadrado y a los fans de este personajazo con ganas de estar en ese lugar. En una de las proyecciones oficial de la cinta, de repente aparecieron un par de murciélagos volando por todo el lugar…. sí, no es broma, realmente entraron estos animalitos para checar la actuación de Robert Pattinson.

Gracias a un video grabado por un usuario que estuvo presente en dicha sala de cine, tenemos las imágenes que desconcertaron a los asistentes. Por un lado estuvieron los que se emocionaron porque estos seres son icónicos para Bruce Wayne e incluso son sus acompañantes en la Baticueva. Pero en general, fueron más los que se asustaron y corrieron para todos lados para evitar que los murciélagos volaran cerca de ellos. A continuación les dejamos el clip:

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi

— J (@Jeremiah24_) March 5, 2022