¡Aquí está el resumen de todo lo que sucedió en los Golden Globes 2021!

La temporada de medio comenzó con la edición 78 de los Golden Globes. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) por fin entregó los reconocimientos a lo mejor del cine y la televisión, pero esta ceremonia es, quizá, una de las más ‘atípicas’ que hemos visto nunca.

Mucho de ello, por supuesto, tiene que ver con con el hecho de que los premios se otorgaron de manera virtual. Pero las emociones no faltaron y por ahí hubo bastantes curiosidades que vale la pena recordar. Este es el resumen de todo lo que aconteció en el evento de este domingo.

Una alfombra roja diferente

Una de las cosas que más se espera en la temporada de premios, sin duda, son las alfombras rojas. Sin embargo, con el asunto de la pandemia aún sin relajarse, la HFPA optó por tomar medidas ante la imposibilidad de una ceremonia presencial en grande, como es costumbre. En esta ocasión, solo algunas figuras de Hollywood, aquellas que presentarían premios y las conductoras, pasarían por la red carpet.

Así, algunas de las celebridades que pasearon en la previa de la entrega fueron Margot Robbie, Salma Hayek, Kenan Thompson, Laura Dern, Maya Rudolph, además claro de Tina Fey y Amy Poehler… Y eso solo por citar algunos nombres.

Y aunque las personalidades antes mencionadas sí se presentaron a los recintos de Los Angeles y Nueva York desde donde se hicieron las transmisiones, la alfombra roja también tuvo presencia virtual con algunos otros famosos y famosas que ofrecieron entrevistas a diversos medios como canal E!

Desde sus respectivos hogares, Jared Leto, Elle Fanning, la directora Regina King, Daniel Kaluyaa, Bob Odenkirk y otras estrellas se unieron al momento previo de la ceremonia. Algunos de ellos y ellas, con todo y la cuarentena, lucieron geniales vestidos y looks para no perder la tradición.

Un discurso divertido y satírico para abrir la ceremonia

En punto de las 7 de la noche (hora de México), comenzó la entrega de los Golden Globes 2021. Amy Poehler estaba en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles y Tina Fey hacia lo propio en el Rockefeller Center de Nueva York, pero aunque a ambas las separaban varios kilómetros de costa a costa, su unión se sintió bastante fuerte en un discurso divertido y directo para abrir el evento.

Las actrices y también comediantes, fieles a su estilo y con gran sentido del humor, saludaron a la audiencia diciendo “Bienvenidos a los Juegos del Hambre”. Gracias a la tecnología, ambas presentadoras parecían estar juntas y por ahí, Tina ‘acarició’ (cosas de la magia de la televisión) a Amy para ponerle un toque de diversión al distante momento.

Sin embargo, en medio de las bromas, Fey y Poehler aprovecharon para celebrar al personal médico que se ha mantenido en el frente de la lucha contra el coronavirus. Además, varios de esos trabajadores esenciales fueron los invitados de lujo a la premiación en las dos sedes, eso sí, con sana distancia y todos los protocolos.

Aunado a ello, destacó el satírico mensaje de Tina hacia la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. “La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood está compuesta por más de 90 periodistas ‘no negros’. Al tiempo, las conductoras también dijeron que “Todos sabemos que las entregas de premios son estúpidas, pero incluso con cosas estúpidas, la inclusión es importante.

Comienzan la entrega de premios

Tras ese peculiar discurso, comenzaron las premiaciones. Las acciones empezaron con la legendaria Laura Dern presentando a los nominados para Mejor Actor de Reparto en una Película. La categoría se la llevó Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Ahí, las falla técnicas se hicieron presentes ya que el audio de la videollamada con el actor no sonaba, hasta que inesperadamente se arregló para dejarlo dar su discurso.

De ahí en adelante, vimos una ceremonia sencilla sin discursos prolongados. Muy formal el asunto, para ser sinceros, pero igualmente emocionante. Y así vimos, por ejemplo, a The Queen’s Gambit llevarse los premios a Mejor Serie Limitada y Mejor Actriz en una serie Limitada (para Anya Taylor-Joy).

La Mejor Serie de Drama fue para The Crown, que igual se hizo con Mejor Actor y Actriz en una serie de drama (para Josh O’ Connor y Emma Corrin, respectivamente). La Mejor Película del año en los GG de 2021 fue para Nomadland de la directora Chloé Zhao y la mejor cinta de comedia se le otorgó a Borat Subsequent Moviefilm -que también impulsó a Sacha Baron Cohen como Mejor Actor de Comedia-.

Lo que para nada sorprendió al público fue la coronación de Soul como Mejor Película Animada e incluso como Mejor Score, donde Trent Reznor y Atticus Ross competían contra sí mismos (también hicieron la música para MANK). Checa la lista completa de ganadores a continuación.

Homenaje a Norman Lear y Jane Fonda

Las leyendas de la industria también recibieron homenajes importantes en esta noche. Norman Lear, el veterano productor y creativo que ha llevado a la pantalla sitcoms como All in the Family y The Jeffersons, recibió el premio Carol Burnett por su exitosa carrera en la televisión.

Jane Fonda, la mítica actriz que hemos visto en Klute y Julia, también recibió el galardón Cecil B. DeMille por su carrera. Tras recibir el premio, Fonda hizo un llamado a la acción para aceptar la diversidad de los pueblos del mundo. “Aunque seamos diferentes todos somos seres humanos… las historias pueden cambiar a la gente. Debemos hacer un esfuerzo para expandirnos, para que todos se alcen y todos tengan la oportunidad de que su historia sea escuchada. Seamos líderes“, dijo Jane.

Recordando a Chadwick Boseman

Uno de los momento más emotivos de estos Golden Globes fue cuando el fallecido Chadwick Boseman ganó el premio a Mejor Actor de una Película Dramática por su participación en Ma Rainey’s Black Bottom. Fue su esposa Taylor Simone Ledward quien recibió el reconocimiento en su nombre.

“[Chadwick] agradecería a Dios, agradecería a sus padres, agradecería a sus antepasados ​​por su guía y sus sacrificios… No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar todos los momentos para celebrar a los que amamos”, dijo la viuda de Boseman luego de recibir el Golden Globe.