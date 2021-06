Armie Hammer ingresó a un programa de rehabilitación tras acusaciones por violencia sexual

¿La carrera de Armie Hammer tocó fondo? Podríamos afirmarlo totalmente luego del escándalo por presunto canibalismo y las acusaciones de violencia sexual sobre las que ha sido señalado. Pues bien, ahora un nuevo capítulo en su vida está tomando forma.

Fuentes cercanas revelaron que el actor ha entrado en un programa de rehabilitación por sus problemas de alcohol, drogas y sexo. Esto habría sucedido en los recientes días y todo indica que el centro de ayuda donde se quedará por algún tiempo está en Florida.

Armie Hammer ingresa a rehabilitación, según fuentes cercanas

Luego de toda la polémica en la que se ha metido desde principios de este año, Armie Hammer ha decidido ingresar a rehabilitación. De acuerdo con un artículo de Vanity Fair publicado este martes 8 de junio, la estrella de Call Me By Your Name habría salido de las Islas Caimán el pasado 29 de mayo con rumbo a Florida.

Una de las fuentes cercanas dijo a dicha revista que el actor ingresó a un centro de rehabilitación en ese lugar el 31 de mayo, esto con ayuda de la familia de su ex esposa Elizabeth Chambers. Según las declaraciones, él habría hablado con su antigua pareja durante los últimos días del mes pasado, esto para manifestarle su intención de recibir ayuda.

Otra dos fuentes -quienes se mantienen en el anonimato- confirmaron que Armie Hammer lleva poco más de una semana de tratamiento. “Todo el mundo mira a Armie pensando que ha tenido una vida privilegiada... Pero esa no es necesariamente la forma en que van las cosas. El hecho de que provenga de una educación donde los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté libre de problemas”, comentó la fuente sobre el caso.

En ese sentido, hay que recordar que Hammer viene de una familia adinerada pues el es bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer, quien dejó a su familia una fortuna por 180 millones de dólares. “Está comprometido a recuperarse y tener la custodia de sus hijos… Sabe que este es un paso hacia su bienestar general“, mencionó un amigo cercano cuya identidad VF no reveló.

Las acusaciones contra Hammer

Fue en enero cuando Armie Hammer entró en el ‘ojo del huracán luego de que en internet circularan algunas capturas de pantalla en las que él describía fantasías sexuales que involucraban violencia sexual y canibalismo (POR ACÁ te contamos todo a detalle).

A raíz de esto, Hammer vio truncados varios proyectos cinematográficos en los que estaba listo para entrarle al elenco, siendo los más destacados la comedia romántica Shotgun Wedding con Jennifer López (prevista para 2022) y una serie sobre la realización de El Padrino, que llegará a Paramount+ en el futuro.

Armie Hammer también fue apartado de la agencia de talentos y representación WME en los últimos meses. También en marzo, se dio a conocer que una mujer identificada como Effy también lo habría denunciado por abuso y violencia sexual en un suceso que habría tenido lugar en 2017.