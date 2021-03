Despiden a Armie Hammer de la película ‘The Billion Dollar Spy’ tras acusaciones de agresión sexual

Los problemas no han terminado para Armie Hammer. Tras las acusaciones vertidas en su contra por agresiones sexuales y aparente canibalismo, el actor ha sido retirado de diversos proyectos cinematográficos. Ahora, uno más se suma a la lista.

Según informan diversos medios, Hammer no participará en la cinta The Billion Dollar Spy, en la cual compartiría créditos junto a Mads Mikkelsen, esto luego de que ambos fueran confirmados para el elenco a finales de octubre de 2020.

Armie Hammer, fuera de ‘The Billion Dollar Spy’

Armie Hammer tenía varios proyectos en puerta tan solo hace unos meses, pero poco a poco él mismo ha visto como su nombre es borrado de la industria cinematográfica. Desvinculado de una agencia de representación y sumando más acusaciones en su contra, ahora el actor suma otra producción que prescinde de sus servicios.

De acuerdo con lo que informa Variety, Armie ha sido retirado de la película The Billion Dollar Spy. Tal como indica dicho sitio web, este largometraje era el único que quedaba en la lista de proyectos a realizar para Hammer de cara al futuro.

Su inclusión en el reparto se había dado a conocer en octubre pasado, incorporándose junto a Mads Mikkelsen en un rol protagónico. La película será dirigida por la cineasta Amma Asante bajo la producción del estudio WaldenMedia.

Armie Hammer iba a interpretar a Brad Reid, un agente de la CIA en Moscú que entabla amistad con el agente encubierto de la KGB Adolf Tolkachev (Mikkelsen), quien debido a sus servicios fue conocido en la época de la Guerra Fría como ‘el espía de los mil millones de dólares’.

Por ahora, la película aún no ah entrado en etapa de producción, no se ha dado una fecha tentativa de estreno y no se sabe qué pasará con el personaje de Hammer.

Las acusaciones contra el actor

Como recordarán, las acusaciones en contra de Armie Hammer comenzaron a circular en redes sociales en enero de 2021, esto cuando se revelaron capturas de pantalla con supuestas conversaciones del actor con diversas mujeres. En ellas, se aprecia a Hammer expresando fetiches relacionados con canibalismo y violación.

Tanto él como su equipo de abogados han negado rotundamente los señalamientos, pero eso no ha impedido que diversas producciones cinematográficas lo retiren de sus proyectos. Tal es el caso de Shotgun Weeding (con Jennifer López) y recientemente, The Billion Dollar Spy.

Además, la agencia de talentos WME anunció en febrero que el actor no pertenecía más a su catálogo de representados. A mediados de este mes de marzo, Hammer recibió otro señalamiento de una mujer de origen europeo identificada como Effie, quien lo acusó de abuso sexual violento y maltrato físico.