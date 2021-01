¡Plop! Arnold Schwarzenegger confundió a Chris Pratt con… Chris Evans

Hoy en su nueva sección “lo dije o lo pensé”, les presentamos un caso que aunque podríamos pensar que solamente pasaría en México, en realidad le sucedió a una de las figuras más grandes de Hollywood, el mismísimo Arnold Schwarzenegger. Todos en algún punto nos confundimos y sin querer queriendo le hemos llamado a una persona con un nombre que no es el suyo pero… ¿decirle Chris Evans a Chris Pratt? Eso sí que debe arder.

Como recordarán, el actor que da vida a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia del MCU y Owen Grady de Jurassic World, se casó con la hija del exgobernador de California, Katherine en junio de 2019. Un año después y para sorpresa de todos, la pareja tuvo a su primer bebé, pero al parecer esto no fue suficiente como para que el protagonista de Terminator supiera muy bien cómo se llama su yerno, jiar jiar.

Chris Pratt arma un show benéfico

Resulta que en vísperas de Año Nuevo, Chris Pratt organizó un livestream muy especial para despedir el 2020 y recaudar fondos para una organización (que por cierto, logró juntar la nada despreciable cantidad de 65 mil dolarucos para esta buena causa). Sin embargo, lo que llamó la atención de todos es que contó con un montón de invitados especiales, puros pesos pesados de Hollywood reunidos en un solo lugar.

Entre ellos estaban Robert Downey Jr., Tom Holland, Jamie Foxx, Bryce Dallas-Howard, Zachary Levi y muchos más. Pero lo interesante de todo es que apareció su suegro, Arnold Schwarzenegger para platicar con él a la distancia y pasar un momento agradable juntos. Con lo que no contaba Pratt es que el político y actor de 73 años aplicaría un Pedrito Sola, mostrándonos una escena un tanto incómoda.

A Arnold Schwarzenegger se le fue la onda gacho

Resulta que después de presentar a Arnold Schwarzenegger, el protagonista de Onward lo saludó y no sabemos si suegro andaba distraído o viendo una película del Capitán América, pero simplemente le dijo –y citamos–: “Hola, Chris… Evans. No Chris Evans, lo siento. Arruiné todo esto desde el principio. Chris Pratt“. Sí, así como lo leen, pero la cosa no paró ahí, todo se puso más essstraño.

Schwarzenegger intentó componer su metida de pata mencionando que quería mucho a Pratt: “No miré los carteles de la manera correcta. Lo siento. Debería saber tu nombre. Eres mi yerno favorito”.Por supuesto que Chris no se quedó callado y contestó a todo esto con un contundente“soy tu único yerno, ¡más vale que sea tu favorito!”. Después de todo esto, ambos rieron y continuaron como si no hubiera pasado nada.

No sabemos si fue una broma o de verdad al Terminator se le fueron “las cabras al monte”, pero es probable que en este caso, su mente le haya jugado una mala pasada y reveló que le hubiera gustado ser el suegro de Chris Evans, jiar jiar. Pueden checar el momento incómodo entre Arnold Schwarzenegger y Chris Pratt a continuación, adelantándole al 1:12:00