Así fue la presentación de Luis Miguel en Viña del Mar de 1994

Después de mucha espera y de dejarnos picados con los primeros dos episodios, por fin llegó el tercer capítulo de Luis Miguel, la serie, y vaya que las cosas se pusieron color hormiga con ‘El Sol’. Aunque nos encanta el chismecito que nos ofrecen con cada entrega –porque descubrimos facetas de su vida que no conocíamos–, no podemos dejar de lado la parte musical y los logros que Micky ha tenido a lo largo de tantos años de carrera.

En la serie vimos que el personaje de Patricio Robles le anduvo picando la cresta a LuisMi para que se presentara no solo en el festival de Viña del Mart, sino también para dar unos cuantos shows en Chile y Argentina. Pero en la vida real, las cosas fueron muy diferentes a lo que nos contaron en la producción de Netflix porque la rivalidad de Cris Valdés cof cof, Christian Castro no tuvo nada que ver en que el cantante decidiera volver a Sudamérica.

La presentación de Luis Miguel en Viña de Mar 1994

De hecho, las cosas fueron muuuy diferentes. Para empezar, todo esto sucedió en 1994 y no en 1992 como la serie menciona. En aquel año, Luis Miguel seguía teniendo un enorme éxito en todo el continente gracias a su discazo Aries, es por eso que los organizadores del festival de la Quinta Vergara no dudaron ni un segundo en ponerse contacto con él para que tuviera una aparición sobre su escenario. Sin embargo, esta ocasión sería muy especial.

A pesar de que Micky ya se había presentado en Viña del Mar un montón de veces durante los primeros días, ahora le tocaría cerrar el festival. Y quizá esto no suene tan impresionante, pero para que chequen el dato, en aquella edición el lineup lo conformaron grandes artistas de América y otras partes del mundo, como Donna Summer, Ricky Martin, La Ley, Maná, Thalía, Emmanuel, Willie Colón, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, así que esta oportunidad era muy importantes.

LuisMi se aventó un conciertazo

Finalmente, el 21 de febrero de 1994 y ante un lleno total en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, el conductor de aquel año, Antonio Vodanovic presentó a Luis Miguel y tras unos cuantos minutos de retraso, el cantante subió al escenario donde 18 mil personas lo estaban esperando. Sin tiempo que perder, la música empezó a sonar y de inmediato se arrancó con un cover de “América, América” del cantante español, Nino Bravo.

A partir de ahí, durante toda la noche sonaron hitazos de Aries, como “Dame tu amor”, “Suave”, “Pensar en ti”, “Hasta que me olvides” (que ACÁ pueden checar la historia completa), “Qué nivel de mujer” y “Ayer”. Sin embargo, tampoco podía dejar de lado algunos otros clásicos de su discografía, como “La Incondicional”, “Fría como el viento”, “Culpable o no”, “Será que no me amas”, “No sé tú” y hasta “Cuando calienta el sol”.

En total fueron 16 las canciones que Luis Miguel interpretó en esa edición de Viña del Mar y que como era de esperarse, lo hicieron triunfar en Chile una vez más. Como dato curioso, al momento de entregarle la gaviota por su presentación que fue aplaudida por todos los asistentes, Antonio Vodanovic tuvo un resbalón gacho, pues el presentador se la dio y dijo “Dime que me quieres”, en referencia a la canción de Ricky Martin. ¡Plop!

Pero bueno, ya basta de hablar. Si quieren repasar el verdadero concierto de Micky en el Festival de Viña del Mar de 1994, lo pueden checar completito a continuación: