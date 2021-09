¡Emergencias! Así lucen en la actualidad los protagonistas de ‘ER’

A lo largo de los años, la televisión nos ha presentado series e historias que nos dejaron con la boca abierta y que seguimos casi casi religiosamente. El ejemplo perfecto de todo esto es ER, una trama que si bien no nos llegó a México desde su lanzamiento, nos atrapó desde el primer instante y creemos que fue por una simple y sencilla razón: nos mostró lo intensa, interesante y dramática que puede ser la vida de las personas que trabajan en un hospital.

Y sí, sabemos que mucho de esto es ficción, pero no quita que en una de esas se hallan inspirado en situaciones reales, ¿no creen? Desde su estreno el 19 de septiembre de 1994 a través de la señal de NBC, se convirtió en un éxito instantáneo, que en su momento fue el drama médico en horario estelar de más larga duración en la historia de la televisión estadounidense; claro, después de que Grey’s Anatomy les arrebató este récord en 2019 con su decimosexta temporada ya córtenla .

Ya pasó un buen rato desde que terminó ‘ER’

A lo largo de todo el tiempo que estuvieron al aire, tuvieron un montón de cambios, pues vimos desfilar a un sinfín de doctores, enfermeras y más trabajadores en el Hospital Cook County General. Sin embargo, luego de 15 años al aire y el mismo número de temporadas, ER terminó el 24 de junio de 2009, rompiendo el corazón de millones de televidentes de todo el mundo pero cerrando con un final que dejó satisfecha a la mayoría.

Y sí, puede que ya tenga un buen rato sin aparecer en la televisión, pero logró cosas muy importantes. Para que se den una idea, la producción se hizo acreedora a 124 nominaciones a los Premios Emmy –siendo la serie más nominada de la historia– e incluso se convirtió en un semillero de actores sumamente [email protected] Sin embargo, también es importante mencionar que los años han pasado y ya no son los [email protected] [email protected] de entonces, y acá les mostraremos cómo lucen los protagonistas en la actualidad.

Juliana Margulies – Carol Hathaway

Sin duda, Carol Hathaway –interpretada por Juliana Margulies– era uno de los personajes más queridos de ER. Ella era la jefa de enfermeras de la sala de urgencias del Hospital Cook County General y el interés amoroso del Dr. Doug Ross. Sin embargo, más allá de eso, fue bastante interesante ver que a lo largo de las temporadas en las que apareció, la vimos crecer y enfrentarse a un montón de situaciones bastante complicadas.

Pero todo lo bueno en algún punto tiene que terminar, pues después de seis años, Juliana abandonó la serie dejando a muchos fans bastante tristes. Desde entonces, la actriz apareció en la película Evelyn junto a Pierce Brosnan, y tuvo algunas apariciones en The Sopranos. Sin embargo, consiguió tener otro personaje importante varios años después, cuando dio vida a Alicia Florrick, la protagonista de The Good Wife.

Anthony Edwards – Mark Greene

Empezando con el cuadro de doctores, tenemos a Anthony Edwards como Mark Greene. Durante su tiempo en ER, el papel de Greene era el de un mediador y la figura de autoridad ocasional, y para [email protected] fue considerado el personaje principal de la serie durante las ocho primeras temporadas. Y aunque su historia era sumamente interesante y tuvo muchos giros (tanto amorosos como profesionales), lamentablemente murió en la octava temporada.

Él ya tenía una carrera antes de esta producción, pues tuvo un papel en Top Gun que le valió el reconocimiento de mucha gente. Pero en la vida real, Anthony se retiró del show para pasar más tiempo con su familia, aunque años más tarde reapareció en Zodiac de David Fincher y protagonizó el drama Zero Hour. Sin embargo, después cumplió su sueño de ser director, y lo hizo con la cinta My Death Doyfriend, que tuvo una buena recepción.

Sherry Stringfield – Susan Lewis

Por supuesto que la presencia femenina no podía faltar en el Hospital Cook County General, y una de las mujeres más importantes de la serie fue Susan Lewis, la cual interpretaba la actriz Sherry Stringfield. En un inicio nos la presentaron como una joven médico residente, bastante destacada por su inteligencia y dedicación a los pacientes. Durante la tercera temporada abandona el hospital, aunque más tarde vuelve a la serie e incluso estuvo en el episodio final.

Después del show, Sherry apareció en distintas películas como Autumn in New York con Richard Gere y Winona Ryder; y 54, con Mike Myers, Salma Hayek y Ryan Phillippe. Luego de estas producciones, continuó trabajando en cintas que para ser honestos, no tuvieron la recepción esperada. Pero todo cambió en 2014, cuando obtuvo un papel recurrente en la serie Under The Dome, donde dio vida a Pauline Verdreaux hasta su cancelación un año más tarde.

Noah Wyle – John Carter

Para nadie es un secreto que John Carter era uno de los personajes mas queridos por los fans de ER. Este papel fue sumamente importante para el show, tanto así que apareció en las primeras 11 temporadas y durante todo ese tiempo tuvimos chance de verlo crecer, desde ser un estudiante de medicina que inicia su rotación en medicina de urgencias, para luego convertirse en residente y médico tratante, sin duda una de las piezas clave para entender el ciclo de la serie.

Noah Wyle –quien interpretaba a Carter– entro a la producción cuando tenía 23 años y la abandonó en 2005 porque se convirtió en padre, siendo uno de los actores mejor pagados del momento, ganando la nada despreciable cantidad de 400 mil dólares por episodio. Años más apareció en The Librarians, fue el protagonista de Falling Skies de Steven Spielberg (en la que estuvo por cuatro años), tuvo un papel en Donnie Darko, hizo voces en Phineas y Ferb, pero lo más importante de todo, regresó a ER para su temporada final.

Eriq La Salle – Peter Benton

No todo era color rosa dentro del Hospital Cook County General, porque también teníamos personajes un poco pesados, como Peter Benton, interpretado por Eriq La Salle. Este doctor era sumamente arrogante e irritable; sin embargo, fue un cirujano excepcionalmente talentoso y apasionado por la medicina. Al igual que Greene, él también partió en la octava temporada, pero volvió para dos episodios de la última temporada de ER.

Después de la serie, Eriq ha tenido papeles muy pequeños o especiales en distintas producciones, entre ellas La Ley y El Orden: Unidad de Víctimas Especiales, CSI: Nueva York, 24, Logan, The Night Shift y más. Luego de varios años frente a las cámaras, en 2012 La Salle publicó su primer libro Laws of Depravity, una novela policiaca. Además, mientras no está en sets o escribiendo, demuestra cada que puede la pasión que siente por el billar.

Laura Innes – Kerry Weaver

Durante cada temporada veíamos rostros nuevos en ER, pero especialmente en la segunda entrega nos presentaron a Kerry Weaver. Después de ser un personaje recurrente, esta doctora se convirtió casi casi en la protagonista por un buen rato hasta que Laura Innes, la actriz que la interpretaba, simplemente se cansó de la serie y la dejó en 2007, luego de doce temporadas y dos nominaciones al Emmy por dar vida a esta mujer que acompañamos por años.

Sin embargo, luego de abandonar el show, Innes se dedicó a lo que más le gusta: estar detrás de cámaras (incluso dirigió algunos episodios de esta serie). Así, Laura pudo estar al frente en distintos capítulos de proyectos como Brothers & Sisters, Dr. House y The West Wing. Pero contra todo pronóstico y para sorpresa de Hollywood, en 2010 volvió a la actuación para dar vida a Sophia Maguire en la serie de NBC, The Event.

George Clooney – Doug Ross

Por último pero no menos importante, tenemos que mencionar a un nombre importante para ER, ni más ni menos que George Clooney. Él interpretaba al Dr. Doug Ross, un médico casanova que a la vez se mostraba como un preocupado y dedicado pediatra. Su relación con la enfermera Carol Hathaway mantuvo por un buen rato la trama principal de la serie, hasta que simple y sencillamente, el actor dejó el show en 1999 durante la quinta temporada, aunque volvió una década después con una aparición especial.

Es bastante conocido el camino de Clooney después de este show. Básicamente se convirtió en una de las estrellas de Hollywood, siendo un actor de clase A y ganando dos veces el Oscar (una por la producción de Argo y otra como mejor actor de reparto en Syriana). Eso sin contar sus otras seis nominaciones a la estatuilla de la Academia, varios premios Golden Globe, BAFTA, y sus papeles en cintas como Ocean’s Eleven, Gravity, Fantastic Mr. Fox y muchas más.