Así lucen las protagonistas de ‘Sex and The City: And Just Like That’ 😮

Luego de que la producción comenzara el rodaje de ‘Sex and The City: And Just Like That’, HBO Max, muestra un pequeño adelanto del reboot, revelando las primeras fotografías sobre cómo lucen las protagonistas 17 años después del episodio final de la serie de televisión, listas para un nuevo comienzo.

La imagen de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, retomando sus papeles como Carrie Bradshaw, Charlotte York Goldenblatt y Miranda Hobbes, respectivamente, es por demás reveladora, dejándonos en claro que el tiempo no pasa en balde. La exitosa abogada, la escritora y la asesora de finanzas y ama de casa, están listas para una nueva aventura.

Cambio radical

Pero, dejemos que sean los fanáticos acérrimos de la sitcom, quienes den sus opiniones honestas y sin filtros, sobre la primera imagen del elenco, en el tan esperado reinicio de la serie ‘Sex and The City: And Just Like That’. En la foto, las protagonistas aparecen juntas mientras caminan por una bulliciosa metrópolis conocida como Manhattan. Con nuevos cambios de look y la actitud optimista de siempre, no cabe duda que las chicas neoyorkinas, nos volverán a atrapar.

En respuesta, muchos de los fanáticos escribieron tweets de elogios y testimonios del impacto del programa en sus vidas, pero hubo algunos comentarios sarcásticos acerca de que el programa no podría funcionar de la misma manera sin Kim Cattrall (Samantha Johnes), quien como ya les habíamos mencionado no participa en el reboot por viejas rencillas entre sus compañeras, pero sobre todo ante la desigualdad salarial.

La producción ha reiterado que el nuevo capítulo de la innovadora serie de HBO ‘Sex and The City: And Just Like That’, seguirá a Carrie ( Parker ), Miranda ( Nixon ) y Charlotte ( Davis ) mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la una realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50 años, donde aparecerán viejos y nuevos personajes.

Si bien HBO Max aún no ha anunciado una fecha de estreno del reinicio de ‘Sex and The City: And Just Like That’, que tendrá diez nuevos, frescos y divertidos capítulos, sobre la vida de las chicas neoyorkinas en Nueva York. El servicio de streaming recién llegado a México, ha tenido a bien mantener informados a los fanáticos, sobre el paso a paso del tan esperado reencuentro. A pesar de todos los cambios, ¿estamos seguros de querer verla?