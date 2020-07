Así se vivió el increíble reencuentro de ‘Juego de Gemelas’ 22 años después

Tal y como lo hemos visto, la pandemia también trae cosas buenas consigo. Una de ellas es que como todos se quedaron en casa, no hubo más pretextos para postergar el reencuentro del elenco de ‘Juego de Gemelas’ que, aunque no lo crean, la cinta está cumpliendo 22 años desde su estreno y esta es la primera vez que se reúnen todos, incluyendo a Lindsay Lohan y Natasha Richardson, quien los acompañó desde el cielo.

Sin duda, este reencuentro era uno de los más esperados, sobre todo después de tantos rumores y teorías de conspiración provenientes del fandom, pero todo resultó justo como lo esperábamos, una reunión muy dulce, llena de melancolía y emoción por verlos de nuevo. Sin embargo, la iniciativa no salió de ninguno de los actores de ‘The Parent Trap’ en su título original, si por ellos fuera hubieran dejado pasar otros 20 años más para verse. A quien debemos agradecer es a la periodista Katie Couric, a quien se le ocurrió juntarlos por una buena causa.

Una reunión de ensueño

Resulta inevitable esbozar una sonrisa al ver a los personajes que fueron parte importante de nuestra niñez en una sola pantalla. Y es que, el reencuentro no podía ser de otra manera que a través de una videoconferencia, pero ahí estaban todos. Desde Lindsay Lohan, quien se inmortalizó el papel de Hellie Parker, Dennis Quaid, quien interpretó a Nick Parker, el papá de las gemelas y la vanidosa madrastra Meredith (Elaine Hendrix).

Desde luego, no podía faltar Chessy, la encantadora ama de llaves (Lisa Ann Walter) y el impecable mayordomo, Martin (Simon Kunz), que por cierto, hay quienes aseguran que todavía siguen juntos, además, la directora de ‘Juego de Gemelas’, Nancy Meyers, así como el productor Charles Shyer, también se integraron a la videollamada para hablar sobre el legado de la película de 1998 y recordar algunas anécdotas de su tiempo en el set.

El primero en hablar fue Quaid, quien destacó los dotes histriónicos de Lohan: “Me divertí mucho haciendo esta película”, dijo el hombre de 66 años, añadiendo: “Lo primero que recuerdo fue conocer a Lindsay, creo que fue en algún tipo de prueba de pantalla. … Recuerdo haber pensado: ‘Oh, Dios mío, esta es una de las personas más talentosas que he conocido. Punto. ¡Olvídate de que tiene 11 años!

Las teorías de conspiración de Juego de Gemelas

La actriz, que ahora tiene 34 años, pareció conmovida por el comentario, pero el verdadero cumplido aún estaba por llegar cuando Quaid admitió que era tan buena en las audiciones, “en realidad pensé que había dos chicas. Realmente lo hice, porque tu acento era tan perfecto.

Por su parte, Lohan habló sobre cómo la película tuvo muchas novedades para ella y su carrera. “Era muy joven y era tan fresco para mí. Fue mi primera audición para una película. Mi primera prueba de pantalla“, dijo al tiempo que recordó: “Mi primera vez frente a personas como Nancy y Charles y en un escenario sonoro. Así que era como niña, estaba muy emocionada”.

Lindsay, recordó que su tono de voz en el set cambiaba dependiendo de si estaba interpretando a Hallie o Annie. “Siento que casi todas las personas me trataron de manera diferente cuando era Annie. Porque Annie era mucho más amable y Hallie era como yo”, afirmó la actriz.

Durante años se ha especulado que Lindsay Lohan tenía una gemela en la vida real, misma que según habría interpretado a Annie y habría sido asesinada víctima de las adicciones de la actriz. Pero, ¡¿Qué se fumaron, chavos?! Ciertamente, la también cantante requirió de una doble en muchas de las escenas de Juego de Gemelas, que no fue otra que Erin Mackey, quien actualmente sigue en el negocio del entretenimiento, trabajando en un par de musicales para Broadway.

Homenaje a Natasha Richardson

El elenco, también rindió un homenaje a Natasha Richardson, quien interpretó a Liz James, madre de Hallie y Annie, misma que falleció en 2009, después de un accidente de esquís a los 45 años de edad. Pero, ya saben cómo se hacen los chismes. Algunos fans han convertido el final de Juego de Gemelas en una película de terror, al decir que su accidente fue planeado deliberadamente porque supuestamente ella estaba al tanto de la gemela de Lohan. Desde luego, ambas cosas no son más que mentira ruin.

En contraste, la modelo estadounidense se refirió a Richardson con mucho cariño al señalar que “Natasha tenía tanta elegancia, gracia y fue muy maternal conmigo. Ella era alguien tan generosa y tan feliz de estar allí. [Ella] transmitió esa alegría de poder hacer lo que hacemos. Simplemente hizo que todo fuera mucho mejor”.

Los fanáticos, pueden ver la entrevista completa que también incluye una lectura de algunas escenas favoritas de Juego de Gemelas y otras grandes revelaciones en la cuenta de Instagram de Katie Couric. Mientras tanto, disfruten de una galería sobre cómo han cambiado cada uno de los personajes de Juego de Gemelas