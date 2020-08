Drama, armas y drogas: Así será el reboot que no esperabas de ‘El príncipe del rap’

Si fuiste uno de esos afortunados niños que pudo crecer en los 90, seguramente guardas en tu lugar especial de tu corazón al Príncipe del Rap (o The Fresh Prince of Bel-Air para darle más chaché). Esta entrañable y divertida historia nos sacó un montón de risas durante seis temporadas, además gracias a ella Will Smith logró catapultar su carrera hasta convertirse en una verdadera estrella taquillera de Hollywood.

La serie terminó en 1996 y desde entonces han surgido rumores sobre un posible regreso. Sin embargo, con el paso de los años tanto los actores que formaron parte del elenco como productores y directores se encargaron de negarlo. Hace apenas unos días tuvimos chance de ver a todos reunidos a través del show que Will tiene en Snapchat, pero parece que esta no es la única sorpresa que tienen para todos nosotros.

La versión dramática de ‘El príncipe del rap’

Como recordarán, el año pasado un director bastante creativo llamado Morgan Cooper mostró cómo se vería la historia de El príncipe del rap si fuera un drama. Muchos no podían creer lo que estaban viendo pues la serie se convirtió en una de las mejores comedias de los 90, y para sorpresa de todos ellos la verdad es que no lucía nada mal, de hecho para presentar un tráiler se veía muy profesional.

En esta historia, en lugar de que Will llegue a Bel-Air de forma graciosa después de pelear en un partido de basquetbol, acá involucraron aspectos realmente interesantes que le dan profundidad a su trama. Nuestro protagonista es una persona que está completamente perdida, es por eso que de manera desesperada su madre lo envía con sus tíos para que se reforme. Si no saben de qué hablamos, pueden checar el video a continuación:

Ahora volverá y no en forma de fichas

Después de que el tráiler de la versión dramática de El príncipe del rap se volviera viral –y que incluso el propio Will Smith quedó encantado y hasta lo comentó junto a Morgan Cooper–, no sabíamos si en algún punto se iba a estrenar un capítulo o algo por el estilo. Pero ahora por fin nos quedó claro qué pasará con todo esto, porque están planeando un reboot de esta historia con un toque trágico.

De acuerdo con Variety, Cooper y Will llegaron a un acuerdo para dirigir y producir la visión del joven director. Por si esto fuera poco, Quincy Jones, Benny Medina, y los creadores de la serie original Andy y Susan Borowitz volverán para trabajar mano a mano junto a ellos.

Por el momento aún no se sabe en dónde podría estrenarse pero según la misma fuente, las pláticas van avanzadas con HBO Max –la plataforma donde están todas las temporadas de El Príncipe del Rap– aunque no hay nada confirmado. Tampoco revelaron quienes serán los actores que aparecerán en este drama, solo queda esperar a que suelten más detalles al respecto. ¿Cómo ven? ¿Les llama la atención esta nueva versión de la serie?