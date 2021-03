¡’Avatar: The Last Airbender’ tendrá su propio universo expandido de series y películas!

Por allá en el ahora lejano 2005, Nickelodeon le presentó al mundo una de sus mejores series animadas de la historia. En aquel año, llegaba a las televisión Avatar: The Last Airbender (conocida como La Leyenda de Aang en México y Latinoamérica), que capturó la atención del público inmediatamente.

La serie terminó sus transmisiones en 2008 y aunque han pasado varios años ya, la historia se siente fresca y lista para continuar. De hecho, todo indica que el universo se expandirá con varias películas y shows en el futuro, tal como lo han anunciado recientemente desde dicha cadena televisiva perteneciente a Viacom CBS.

La franquicia ‘Avatar: The Last Airbender’

Tras la finalización de Avatar: The Last Airbender, hubo un periodo un poco turbulento con la franquicia. En 2010,vino una cuestionable y negativamente criticada adaptación cinematográfica live action dirigida por M. Night Shyamalan, pero luego el nombre de la historia se recuperó un poco con la serie animada de The Legend Of Korra, una secuela directa de la caricatura original.

Inexplicablemente, esta última duró solo dos años al aire (2012 -2014) y después de eso, parecía que no habría más contenidos relacionados con el ‘Último Maestro Aire’…hasta hace poco. Como recordarán, Nickelodeon le pertenece al conglomerado de ViacomCBS, ese mismo que recientemente lanzó por todo el mundo la plataforma de streaming Paramount+.

Pues bien, con el anuncio de este nuevo servicio, también se dio a conocer que la cadena ‘Nick’ abriría los Avatar Studios para comenzar a desarrollar, a finales de este 2021, una película animada basada en la franquicia con todo y los creadores originales del show, Michael DiMartino y Bryan Konietzko… Sin embargo, eso no es lo único se que avecina en el horizonte.

¿Un universo expandido? Eso parece

En una reciente entrevista con Deadline, Brian Robbins, presidente de Nickelodeon, confirmó que Avatar: The Last Airbender se prepara para expandir su universo con varias entregas cinematográficas y series en formato animado al parecer.

“Estamos en las primeras etapas de desarrollo y exploración de lo que llamamos un universo Avatar completo“, comentó el reconocido ejecutivo. Lo genial de la noticia es que, al parecer, tendremos un montón de contenidos de todo tipo.

“Mike y Bryan [los creadores] están trabajando duro, y creo que ese universo abarcará definitivamente una película animada para cines, ciertamente varias series de televisión y probablemente múltiples largometrajes. Creo que estaremos listos muy pronto para decirle al mundo lo que vendrá primero“, remató Robbins.

Según indicó Brian, la prioridad será llevar estos contenidos a las plataformas de transmisión de ViacomCBS, por lo que seguramente veremos las entregas primero en Nickelodeon y luego en Paramount+ o, en todo caso, algunos estrenos simultáneos. Aún no hay más detalles sobre esa estrategia de distribución, pero sin duda estaremos bien pendientes porque la idea luce espectacular.