B.J. Novak: El actor de ‘The Office’ que se convirtió en la imagen de la piratería

Estamos seguros que por acá todos recuerdan con mucho cariño a los personajes de The Office. Y la verdad es que los entendemos, pues a pesar de que han pasado casi ocho años desde que se transmitió el último episodio de la serie, tenemos en nuestro corazón a Michael Scott, Dwight Schrutte y más. Sin embargo, hay otros que trascendieron más allá de la televisión y la cultura popular, porque recientemente se supo de algo sumamente curioso y raro sobre B.J. Novak.

Como recordarán, este actor interpretó a Ryan Howard durante las nueve temporadas e incluso fue productor ejecutivo de la serie. Desde entonces, Novak se dedicó a otros proyectos como The Mindy Project y hasta tuvo papeles en películas como Inglorious Basterds y The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro. Pero con lo que no contaba es que su imagen terminaría siendo usada por un montón de personas en todo el mundo para promocionar productos pirata.

B.J. Novak, de ‘The Office’ a la imagen de productos pirata

Resulta que hace unos días, el propio B.J. Novak compartió en su historias de Instagram un montón de fotografías bastante peculiares. En ellas podemos verlo modelando un perfume Calvin Klein en Suecia, una maquina para cortar el pelo en China, pintura facial en Uruguay y hasta un impermeable en Europa. Por supuesto que nunca se enteró de que sería el rostro de esta mercancía en todo el mundo, pero aunque no lo crean, él mismo explicó por qué pasó todo esto.

Al parecer, alguien subió hace muchos años la foto de Novak en un sitio web de imágenes de dominio público (o fotografías de stock). Es por eso que el actor terminó siendo la imagen de estos productos que evidentemente son piratas o fake: “Hace años, alguien colocó por error una imagen mía en un sitio de dominio público, y parece que ahora estoy en productos de todo el mundo. Esto me parece demasiado divertido como para hacer algo al respecto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por B.J. Novak (@bjnovak)

El actor tomó todo con muy buen humor

Y aunque no lo crean, el propio B.J. Novak sabía de esta situación desde 2014 y hasta intuyó que esta era su segunda carrera: “Tengo la bendición de anunciar el lanzamiento de mi fragancia, disponible ya en unos grandes almacenes suecos”. Sin embargo, según el New York Times, fácilmente podría emprender acciones legales si lo deseara, obligando a retirar las imágenes que se subieran sin su permiso e incluso pidiendo una compensación a las empresas que se benefician de su imagen.

Pero, por ahora, parece que Novak prefirió tomarlo todo con humor y dejar que la foto corra libre y sin obstáculo para que las marcas pirata sigan sacando toda su creatividad: “Me divierte demasiado como para hacer algo al respecto”. Así que ya lo saben, la próxima vez que vean productos con la cara el actor que interpretó a Ryan Howard en The Office, más vale que lo chequen muy bien, porque como dicen por ahí, es probable que les den “gato por libre”. Mucho ojo.