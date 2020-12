No es broma: Bad Bunny aparecería junto a Brad Pitt en la película ‘Bullet Train’

De un par de años para acá, hemos visto a los exponentes de reggaetón adentrarse de lleno en el mundo del espectáculo estadounidense. Y no es nada nuevo ya que anteriormente otros latinos como Shakira o Ricky Martin lo han hecho también. Pero en los tiempos recientes, los casos son más recurrentes y Bad Bunny es uno de ellos.

El puertorriqueño, tan criticado como alabado, es ahora una personalidad mundial. Eso lo vemos no solo porque encabeza listas de popularidad; también se aprecia en sus futuros proyectos fuera de la industria musical pues parece ser que se unirá al elenco de Bullet Train, la próxima película protagonizada por Brad Pitt.

Bad Bunny se une a Brad Pitt en su nueva cinta

Todo indica que la agenda de Brad Pitt se define de a poco para el futuro inmediato. El actor, quien recientemente ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por Once Upon A Time in Hollywood, sería el protagonista para la nueva película de acción de Sony Pictures, Bullet Train.

A lo largo de año, varios reconocidos nombres han salido a la luz como miembros del reparto que darán forma a esta próxima cinta, misma que aún no se ha comenzado a rodar y no tiene un fecha de estreno. Pero el cast, en apariencia, ya se delinea cada vez con más precisión. Ahora, Bad Bunny sería la nueva incorporación.

De acuerdo con lo que indica Deadline, el cantante formará parte del elenco de esta producción según los informes de sus fuentes cercanas. Sin embargo, no se han dado más detalles sobre el fichaje del reggaetonero para la cinta que tendrá como director a David Leitch, cineasta conocido por su trabajo en Hobbs & Shaw y Deadpool 2. Recordemos que en esta última película, Brad Pitt tuvo un breve cameo y no sería casualidad verlos de nuevo trabajando juntos

También puedes leer: BAD BUNNY Y LUIS GERARDO MÉNDEZ SE SUMA AL ELENCO DE ‘NARCOS 3: MÉXICO’DE NETFLIX’

Los demás confirmados del elenco

A mediados de este 2020, se informó que el rodaje de la película estaba pensado para iniciarse en otoño de este preciso año. Sin embargo, la crisis sanitaria complicó las cosas. El guión fue escrito por Zak Olkewicz basado en la novela Maria Beetle escrita por el autor Kotaro Isaka.

Hasta el momento, según información de Deadline, algunos miembros del elenco que acompañarían a Brad Pitt -además de Bad Bunny– incluyen a Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Logan Lerman y Brian Tyree Henry como algunos de los nombres más reconocidos.

La historia habla sobre cinco asesinos quienes se conocen en un tren bala que viaja desde Tokio a la ciudad de Morioka. Conforme pasa el tiempo el tren hace algunas paradas fugaces, cada uno de ellos se da cuenta que sus misiones están más relacionadas de lo que parecía. El misterio radica en quien saldrá vivo en un posible enfrentamiento y quien llegará al final del viaje.