‘The Power of the Dog’, ‘Belfast’ y más: Acá les dejamos la lista de ganadores de los BAFTA 2022

Oh, sí, estamos en el último estirón de la temporada de premios en la industria cinematográfica, y eso por eso supuesto que nos emoción muchísimo. Y sí, sabemos que la gran mayoría está esperando a que llegue el día de conocer a los ganadores de los premios Oscar de este 2022, pero en la antesala de la estatuilla dorada, tenemos qué revisar lo que pasó en los BAFTA de este año, que aunque la mayoría no nos crea, dejó varias sorpresas.

Como ya lo sabrán, este es el mayor reconocimiento que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a lo más destacado en cuanto a películas y series se refiere en el Reino Unido. Para muchos, lo que sucede en este eventazo nos da una idea de lo que podría pasar en los premios de Hollywood, es por eso que los expertos consideran las tendencias y los triunfadores a la hora de armar sus quinielas para el premio gringo.

Los BAFTA 2022 nos dejaron varias sorpresas

Después de anunciar con bombo y platillo a los nominados hace algunas semanas, por fin tenemos a las y los ganadores de los BAFTA 2022. Luego de que el año pasado los organizadores armaran una ceremonia virtual que para ser honestas, no se sentía igual, este 13 de marzo, algunas de las figuras más reconocidas del séptimo arte británico y a nivel mundial, se reunieron en el famoso Royal Albert Hall de Londres para ver quién se llevaba los premios.

Y vaya que tuvimos un montón de sorpresas y algunas que la verdad, no tanto. Para empezar, Jane Campion ganó dos de las categorías más importantes, mejor dirección y película gracias a su espectacular trabajo en The Power of the Dog. CODA tampoco se quedó atrás, pues se llevó los premios de mejor guión adaptado y mejor actor de reparto. Belfast estaba cantadísima como mejor película británica y Will Smith dejó con el ojo cuadrado al ganar mejor actor por King Richard.

Acá les dejamos la lista de ganadores

Mejor película

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog

Mejor película británica

After Love

Ali & Eva

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

Last Night in Soho

No Time to Die

Passing

Mejor director

Aleem Khan – After Love

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car

Audrey Diwan – Happening

Jane Campion – The Power of the Dog

Julia Ducournau – Titane

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

Aleem Khan (Escritor/Director) – After Love

James Cumming (Escritor) y Hester Ruloff (Productor) – Boiling Point

Jeymes Samuel (Escritor/Director) – The Harder They Fall

Posy Dixon (Escritor/Director) y Liv Proctor (Productora) – Keyboard Fantasies

Rebecca Hall (Escritora/Directora) – Passing

Mejor guión original

Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Kenneth Branagh – Belfast

Adam McKay – Don’t Look Up

Zach Baylin – King Richard

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Mejor guión adaptado

Sian Heder – CODA

Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car

Denis Villeneuve – Dune

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Jane Campion – The Power of the Dog

Mejor actriz

Lady Gaga – House of Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – CODA

Renate Reinsve – The Worst Person in the World

Joanna Scanlan – After Love

Tessa Thompson – Passing

Mejor actor

Adeel Akhtar – Ali & Ava

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Mahershala Ali – Swan Song

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – King Richard

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana DeBose – West Side Story

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

Mejor actor de reparto

Mike Faist – West Side Story

Ciaran Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – The Power of the Dog

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Mejor película en idioma extranjero

Drive My Car

The Hand of God

Parallel Mothers

Petite Maman

The Worst Person in the World

Mejor documental

Becoming Cousteau

Cow

Flee

The Rescue

Summer of Soul

Mejor película animada

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells Vs the Machines

Mejor banda sonora

Being the Ricardos

Don’t Look Up

Dune

The French Dispatch

The Power of the Dog

Mejor fotografía

Dune

Nightmare Alley

No Time to Die

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

Mejor edición

No Time to Die

Belfast

Dune

Licorice Pizza

Summer of Soul

Mejor diseño de producción

Cyrano

Dune

The French Dispatch

Nightmare Alley

West Side Story

Diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

The French Dispatch

Nightmare Alley

Mejor maquillaje

Cruella

Cyrano

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Mejor sonido

Dune

Last Night in Soho

No Time to Die

A Quiet Place Part II

West Side Story

Mejores efectos visuales especiales

Dune

Free Guy

Ghostbusters: Afterlife

The Matrix Resurrections

No Time to Die