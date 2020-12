Pura joya: Barack Obama dio a conocer sus películas, series y canciones favoritas del 2020

Barack Obama suele hacer explotar el internet cada que revela su lista anual de películas, series y canciones favoritas, y este 2020 no podía ser la excepción. Y es que a pesar de que dejó la presidencia de Estados Unidos hace ya unos años, este hombre sigue siendo uno de los personajes más queridos no sólo en la política, también por quienes están al pendiente de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento.

Cada año nos emociona saber cuáles fueron los favoritos de Obama porque suelen ser auténticas joyas, y él lo sabe, pues da a conocer sus listas en diferentes días para mantener la expectativa hasta el final. El viernes publicó sus películas y series favoritas del 2020, y este sábado completó la obra al mostrar al mundo la música que más le gustó este año.

Las películas y series favoritas de Barack Obama

Vamos primero con la películas y series favoritas de Obama, lista que compartió recordando lo difícil que fue el 2020 por eso de que estuvimos todos confinados, situación que lo llevó a ampliar su compendio independientemente de los diferentes formatos en cada producción.

En la lista de sus películas favoritas destaca Ma Rainey´s Black Bottom, mejor conocida en América Latina como La Madre del Blues… última cinta en la que trabajó el querido Chadwick Boseman antes de su muerte. También figuran joyas como Beanpole, Mank, Lovers Rock y Martin Eden.

En cuanto a sus series favoritas del 2020, Barack Obama coincidió sin duda con muchísima gente al incluir a The Queen´s Gambit (Gambito de Dama) en su lista. Y es que la miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy fue uno de los mayores éxitos del año e hizo que muchos corriéramos a comprarnos un tablero de ajedrez o al menos descargáramos alguna app del juego ¿apoco no?

Otra serie que muchos esperábamos ver en la lista de las favoritas de Obama, en especial los fanáticos de los deportes, fue The Last Dance (El último baile) en la que vimos muchos detalles de la vida de Michael Jordan y su paso por los Chicago Bulls para consolidar una de las mayores dinastías en la historia de la NBA.

Better Call Saul, I May Destroy You, The Boys, y The Good Lord Bird fueron otras de las series que Barack Obama decidió incluir entre sus favoritas del 2020. Te dejamos a continuación la lista completa:

Las canciones que más le gustaron al expresidente este 2020

Llegamos al momento de hablar sobre las canciones favoritas de Obama, lista que armó con la ayuda de su hija Sasha, a quien califica como la “gurú musical” de la familia. Acá no tenemos duda alguna, la gran sorpresa para muchos fue la inclusión de “La Difícil”, sí, del mismísimo Bad Bunny.

Pero no fue la única canción que llamó la atención, pues Barack Obama también incluyo “Nada”, de Lido Pimienta y Li Saumet. La lista publicada por el expresidente se compone de 30 canciones, entre las que también destacan “Love is The King”, de Jeff Tweedy, “Goodbye Jimmy Reed”, de Bob Dylan, “Blue World”, de Mac Miller, “Levitating”, de Dua Lipa y DaBaby, y “Ghosts”, de Bruce Springsteen.

Checa la lista completa y, como dijo el propio Barack Obama en Twitter, “ojalá encuentres una o dos canciones nuevas para escuchar”.