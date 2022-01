Agárrense: ‘Beavis And Butt-Head’ regresarán este año con una película

Apenas llevamos unos cuantos días del 2022 y ya tenemos noticias sumamente emocionantes. A pesar de que ya tenemos una lista completa de películas que esperamos para este año (POR ACÁ pueden checar nuestra lista de cintas que ya queremos ver en los próximos meses), por ahí vienen otras más que no teníamos idea que venían en camino. Tal es el caso de Beavis And Butt-Head, que regresan en plan grande con una nueva aventura que seguramente nos dejará con el ojo cuadrado.

Como recordarán, en julio de 2020 nos enteramos de que estos personajazos que nos acompañaron durante nuestra adolescencia en MTV, volverán con episodios inéditos para Comedy Central (ACÁ les dejamos todos los detalles). Por supuesto que esta noticia hizo que muchos chavorruqueros –incluyéndonos– brincáramos de felicidad; sin embargo, parece que los planes con este par son más ambiciosos, ya que viene en camino una cinta que promete y mucho.

‘Beavis & Butt-Head’ volverán con una nueva película

Resulta que el pasado 4 de enero y para sorpresa de muchos, el creador de Beavis And Butt-Head, Mike Judge, compartió a través de su cuenta de Twitter que están trabajando en una producción de estos jóvenes que marcaron a una generación. Tal cual, la mente creativa de la serie animada escribió que “volverán este año con una nueva película y más en Paramount+“. Aunque eso sí, dejó muy claro que por ahora no hay una fecha exacta de estreno, pero es un hecho que regresan a nuestras vidas.

Para calmar un poco nuestras ansias, Judge también mostró un par de artes conceptuales de cómo lucirían en la actualidad estos personajes que se quejaban por todo, porque es importante mencionar que en 2022, la serie animada cumplirá 30 años desde su estreno y ya no son unos chavitos. Es por eso que ahora se ven bastante cambiados y con rasgos físicos que nos dejan muy claro que el tiempo no los ha tratado tan bien que digamos cof cof, a Butt-Head sí le fue bastante mal . Acá les dejamos los bocetos.

La única película que hasta el momento se ha estrenado sobre la serie animada fue Beavis And Butt-Head Do America, que llegó a los cines en 1996. Así que como verán, nos pone muy contentos que este par que durante años nos acompañó en esa época en que éramos felices y no lo sabíamos, regresarán oficialmente con una nueva cinta y dos temporadas más con episodios recién salidos del horno, proyectos en los que Mike Judge escribirá, producirá y volverá a poner las voces de varios personajes. Agárrense, porque se viene lo bueno.