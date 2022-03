¿Ahora sí? Ya trabajan en la secuela de ‘Beetlejuice’ y Brad Pitt está detrás del proyecto

Durante años, incluso décadas en realidad, se ha hablado de la posibilidad de hacer una secuela de Beetlejuice. Por diferentes motivos, la idea no se había concretado y después de tanto tiempo, parecía destinada al olvido… hasta ahora. Según parece, una nueva película de este emblemático personaje ya está en planes de Warner Bros.

Pero eso no es lo único sorprendente de esta noticia. De acuerdo con diversas fuentes, Brad Pitt y su casa productora Plan B están a bordo del proyecto como el estudio que desarrollará la cinta de la mano de WB. Por el momento, los detalles son poquitos, pero sin duda resulta emocionante todo esto.

Beetlejuice se estrenó en 1988 con un elenco de primer nivel encabezado por Michael Keaton y Winona Ryder. Además, fue uno de los largometrajes que comenzó a impulsar la carrera de Tim Burton como un director rentable para la industria, con todo y el conocido enfoque lúgubre de sus producciones.

Y bueno, tras su lanzamiento, la cinta se convirtió en un verdadero éxito. ¿Era seguro pensar en una secuela? Podríamos pensar que en ese momento, el plan era ese… pero como dijimos, nunca se concretó. O bueno, no en el corto plazo. Tuvieron que pasar más de 30 años para que se volviera a hablar con bastante seguridad de una nueva película basada en el extravagante, irreverente y fantasmagórico personaje.

De acuerdo con Deadline, Warner Bros retomó los planes para un nuevo largometraje de Beetlejuice, aunque se mantiene en desarrollo temprano. Aún no se ha presentado un guión o una trama concreta y por lo mismo, no se puede asegurar que hay luz verde como tal para el proyecto, pero la idea está en la agenda del estudio. Y eso no es todo. La información menciona que Plan B Entertainment, la casa productora fundada por Brad Pitt, estarían detrás del proyecto junto a WB.

Desde 1990 se viene manejando la posibilidad de la secuela de Beetlejuice. En aquel momento, se dice por ahí, el plan era que la segunda parte se ambientara en un entorno tropical con Hawái como escenario y con el elenco de la primera cinta de regreso, pero el proyecto no se concretó.

En 2011, como recuerda ScreenRant, se volvió a hablar de una secuela para el personaje con el guionista con el guionista Seth Grahame-Smith delineando la historia y la posible vuelta de Keaton y Ryder a los estelares. Pero de nuevo, no se dio nada. En 2019, se informó que Warner Bros había archivado la idea, así que las esperanzas parecían enterradas, hasta que llegó este 2022.

Según el periodista de entretenimiento de The Ankler y columnista de LA Magazine, Jeff Sneider, tanto Michael Keaton como Winona Ryder estarían dispuestos a retomar sus papeles. Además, él especifica que Beetlejuice 2, si recibe luz verde pronto por parte de WB, podría comenzar rodaje en este verano. Reiteramos: la cosa luce prometedora, pero habrá que estar atentos al anuncio oficial.

EXCLUSIVE: Brad Pitt’s company Plan B has come aboard to produce BEETLEJUICE 2, which could shoot this summer with original stars Michael Keaton and Winona Ryder reprising their roles. No Alec Baldwin though… https://t.co/XuCg0XVNdF pic.twitter.com/QeiK3BneUt

— Jeff Sneider (@TheInSneider) February 28, 2022