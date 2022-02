Te contamos cuándo se estrena la última temporada de ‘Better Call Saul’ (y todo lo que sabemos)

Como dicen por ahí, “no hay mal que dure 100 años” y eso aplica perfecto para la larga espera que hemos pasado rumbo a la próxima entrega de Better Call Saul. La última temporada de la serie debió frenar su producción y estreno, ya saben, por el tema de la pandemia además del desafortunado problema de salud que Bob Odenkirk atravesó hace unos meses.

Pero las cosas se han alineado y ya hay certeza sobre cuándo se estrenarán los últimos episodios del icónico show sobre Saul Goodman. Este jueves 10 de febrero, se dio a conocer la fecha de lanzamiento de los capítulos que cerrarán la historia del turbulento pero eficaz abogado y aquí, les traemos todo lo que sabemos al momento.

Con todo el tema de la pandemia encima, muchas producciones televisivas debieron frenar actividades y una de ellas fue Better Call Saul. Y cuando las cosas retomaron un poco el ritmo, en septiembre del año pasado nos enterábamos que Bob Odenkirk había sufrido un ataque al corazón. Por fortuna, el actor se mostró fuerte, la libró y pocas semanas después regresó al set.

Ahora sí, solo quedaba saber cuándo se iba a estrenar la sexta temporada. De hecho, hace tan solo unos días se liberó un breve teaser para ir calentando motores y bueno, nomás nos picaron con la emoción… Fue hasta este 10 de febrero que por fin se reveló la fecha de estreno de los últimos capítulos de la serie, que se hará en dos tandas en este año.

#BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK

