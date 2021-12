Falleció la legendaria actriz Betty White a los 99 años

El mundo del espectáculo está de luto en las vísperas del año nuevo, esto tras darse a conocer el fallecimiento de la legendaria actriz Betty White a los 99 años de edad. La noticia se dio a conocer luego de que el Departamento de Policía de Los Ángeles se acercar a su domicilio la mañana de este viernes 31 de diciembre.

Posteriormente, allegados White confirmaron la noticia a diversos medios en el transcurso de esta tarde. La legendaria artista, una de las mujeres con la carrera más larga en la industria del entretenimiento, estaba por cumplir 100 años en enero próximo.

La legendaria Betty White ha fallecido. Así lo confirmó su representante y amigo cercanos Jeff Witjas a la revista People este viernes 31 de diciembre. “Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre. La extrañaré terriblemente y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su amado esposo Allen Ludden. Creía que volvería a estar con él”, dijo el allegado.

El reporte de la policía de Los Ángeles dice que los elementos de seguridad atendieron un llamado de emergencia cerca de las 9:30 de la mañana de este mismo día en el domicilio número 500 de la avenida Carmelina, dentro del distrito angelino. Por el momento, no se han especificado las causas del deceso.

A través de sus redes sociales, la legendaria actriz hizo algunos posteos en los recientes días donde daba a conocer que tenía planeada una celebración en grande para su cumpleaños número 100, que llegaría el próximo 17 de enero. Hace poco, dio una de sus últimas entrevistas a la ya mencionada revista People, donde mencionó que se sentía “afortunada de gozar de tan buena salud y de sentirme tan bien a esta edad. Es asombroso”.

I’m going BIG for my birthday – right to the BIG SCREEN! Get your tickets and join me by clicking here:https://t.co/qXoSO2BYM3

— Betty White (@BettyMWhite) December 17, 2021