¡Espectacular! Bill Murray podría aparecer en ‘Ant-Man And The Wasp: Quantumania’

No cabe duda de que todo se está acomodando en el Universo Cinematográfico de Marvel. Además de que se vienen un montón de películas y hasta series espectaculares, alrededor de estos personajazos están pasando otras cosas que nos dejan con el ojo cuadrado. Justo como lo que estamos por contarles, pues al parecer, es probable que veamos a una leyenda del cine y la cultura pop en una de las siguientes películas de la casa de cómics: el mismísimo Bill Murray.

Sabemos que el actor de Ghostbusters y recientemente The French Dispatch, poco a poco ha dejado las grandes producciones de Hollywood para darle más peso a proyectos con más peso artístico, como todo lo que ha hecho con Wes Anderson. Sin embargo, parece que no está peleado con estas cintas pensadas para romper las taquillas porque aparentemente, muy pronto lo podríamos ver en una historia de Marvel Studios que promete ser una verdadera locura. Pero vamos por partes.

¿Bill Murray entraría al MCU en la nueva película de Ant-Man and The Wasp?

De acuerdo con Deadline, resulta que hace unos días el buen Bill Murray dio una entrevista para el periódico alemán Frankfurter Allgemeine. En dicha plática, mencionó un montón de cosas que le volaron la cabeza a muchas personas y que estamos seguros que hasta logró sorprender a la gente en Marvel, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque Murray básicamente declaró que aparecerá en una de las futuras películas del estudio, Ant-Man and The Wasp: Quantumania… sí, así como lo leyeron.

“Hace poco hice una película de Marvel. Probablemente no te lo diga, pero no importa. En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante de por qué me decidí por un proyecto así. Pero para mí la cosa estaba bastante clara: llegué a conocer al director, y realmente me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director”, declaró el actor, sin mencionar en ese momento de qué cinta del MCU se trataba, aunque más tarde confirmó las sospechas de muchos.

Parece que no repetiría su personaje

Al continuar con esta última idea, de trabajar con un director empático y genial, Bill Murray dijo: “Y con la historia de la animadora ‘Bring It On’, película que hizo hace años, que creo que es extremadamente buena, acepté”. Ahora bien, Bring It On fue una película dirigida por Peyton Reed que se estrenó en 2000, y sus tres últimos proyectos resultan ser Ant-Man, Ant-Man And The Wasp y por supuesto, Ant-Man And The Wasp: Quantumania, que está prevista para 2023.

A pesar de que el propio Murray confirmó que aparecerá en el MCU dentro de la nueva película de Scott Lang, parece que no tendrá un papel taaan importante y mucho menos está interesado en interpretarlo en más entregas: “Ahora al menos he probado lo que es rodar una película de Marvel. Pero no creo que necesite esa experiencia una segunda vez”. Habrá qué esperar a que se confirme esto, pero sin duda, es una adición muy interesante al enorme MCU.