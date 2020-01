‘Birds of Prey’ vienen a México y lo anuncian con el segundo tráiler oficial de la película

A principios de octubre de 2019, salió el primer tráiler oficial de Birds of Prey (The Fantabulous Emancipation of One Miss Harley Quinn), la película en solitario del personaje de Harley Quinn interpretado por Margot Robbie desde 2016. En este año, se estrenó la primera entrega de Suicide Squad que dio paso a una nueva forma de interpretar a los héroes y antihéroes del universo de DC. La película no fue bien recibida en cuanto a críticas por parte de los medios y las audiencias, pero le dio algo al mundo: Robbie como Quinn.

La buena aceptación del público en cuanto a Robbie como la novia del Joker (al menos así fue presentada algunos momentos), le dio la oportunidad de tener una película por separado, pero no sola. Y así es como llega Birds of Prey con su segundo tráiler oficial donde volvemos a ver a los miembros de su pandilla llamados Huntress, Renee Montoya y Black Canary. Estas mujeres, lideradas por la locura de Harley Quinn, deben escapar de Black Mask, un sujeto que quiere poseer, como si se tratara de un objeto, a Harley para utilizarla a su favor como villano de Ciudad Gótica.

En este nuevo avance podemos ver a Harley “cortando” con su novio el Guasón en un “acuerdo mutuo”. A partir de este momento, debe enfrentarse a las cosas sola, pero sobre todo a sí misma. Y no sólo eso, Harley descubre que muchas personas la quieren muerta, entre ellos sino es que el primero en la lista, es Black Mask. En su búsqueda de libertad y descubrimiento, encuentra a un grupo de mujeres que también quieren lo mismo, así que se une a ellas para detener a Black Mask y recuperar a una mujer llamada Cassandra Cain.

La película está protagonizada por Margot Robbie, quien aparece junto a Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez y Jurnee Smollett-Bell como Birds of Prey. Sin embargo, una de las adiciones más interesantes al elenco, es la de Ewan McGregor como Black Mask. Birds of Prey está dirigida por Cathy Yan, y es una de las películas más esperadas para 2020 no sólo de DC, sino en general. Lo curioso de esta cinta es que, como mencionamos, es una de las que más expectativas ha generado, y la otra que la acompaña es la de Wonder Woman 1984; es decir, dos películas protagonizadas y dirigidas por mujeres.

La gran noticia de este nuevo tráiler es que las protagonistas de Aves de presa (título en español) iniciarán su tour mundial en México (la Ciudad de México), y estarán en nuestro país a finales del mes de enero para promocionar la cinta. “Vamos a romper algunas piñatas, beber mezcal. Ya saben, todo lo bueno“, dice Margot Robbie.

Birds of Prey se estrenará el próximo 7 de febrero de 2020. Acá les dejamos el segundo tráiler oficial de Birds of Prey (The Fantabulous Emancipation of One Miss Harley Quinn) seguido del video donde (después del avance) anuncian su llegada a México: