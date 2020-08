¡Björk podría aparecer en la próxima película de Robert Eggers!

Además de ser una de las artistas más importantes e innovadoras de los últimos años, Björk se ha interesado en otra clase de proyectos que no tienen nada que ver con la música en sí. Es escritora, productora pero también es conocida su faceta como actriz, la cual arrancó mucho antes de lanzarse como cantante y que no sorprende a nadie porque cuando se sube al escenario nos regala un verdadero performance.

Fue en 1990 cuando se inició en el séptimo arte con The Juniper Tree de la directora Nietzchka Keene, diez años después trabajó con el gran Lars von Trier protagonizando Dancer in the Dark (película que le dio el premio a Mejor Actriz del Festival de Cannes) y para 2007, le entró al mundo de las cintas animadas con Anna and The Moods de Gunnar Karlsson.

Björk regresaría al cine gracias a Robert Eggers

Desde entonces se ha dedicado por completo a la música, pero al parecer quiere regresar a la actuación por la puerta grande. Como recordarán, el director Robert Eggers –quien nos presentó joyas como The Witch y The Lighthouse– está trabajando en un nuevo proyecto llamado The Northman, una cinta que se centrará en un drama épico de venganza vikinga basado en una historia real ocurrida en Islandia durante el siglo X.

Pocos son los detalles que se saben de esta película, pero lo que sí se reveló hace algunos meses fue el elenco que tendría Eggers para este nuevo trabajo.Y vaya que cuenta con un montón de nombres interesantes, como los hermanos Alexander y Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Claes Bang y Anya Taylor-Joy pero ahora, comenzó a circular el rumor de que Björk también aparecerá en esta cinta.

Una supuesta filtración podría darnos una pista de todo esto

Resulta que hace unos días y de acuerdo con NME, el crítico de cine Erik Anderson filtró unas imágenes en redes sociales que se publicaron previamente en unas historias de Instagram de lo que parece ser la lista completa de actores que tendrán un papel en The Northman. En ella vemos a todas las estrellas que ya sabíamos que protagonizarían esta historia, sin embargo ahí vemos a la cantante islandesa.

Según esta lista, el personaje de Björk se llamaría ‘The Slav Witch’ y sería su regreso a la pantalla grande tras casi 20 años. Por si esto no fuera suficiente, el perfil de la película en IMDB también mostró esa informació pero por más que nos encantaría darlo por hecho, esto solamente es un rumor. Solo nos queda esperar a que tanto la artista como el director salgan a confirmar algo y nos quiten las miles de preguntas que tenemos al respecto.