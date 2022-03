Que se aguantan: Retrasan el estreno de ‘Aquaman 2’ y ‘The Flash’ hasta el 2023

Warner Bros y DC Films tienen varias películas listas para traernos de cara al futuro y claro que la expectativa esta a tope… pero para ver algunas de ellas tendremos que esperar un rato más del que creíamos. Este miércoles 9 de marzo, se dio a conocer los cambios en el calendario de estrenos de cintas como Aquaman and the Lost Kingdom y The Flash, que verán la luz hasta 2023.

Pero no todo esta perdido ya que aunque estas y otras entregas se retrasan en su lanzamiento, algunas más como Shazam! Fury of the Gods adelantarán su proyección aunque sea unos meses. Acá les contamos cómo quedó toda la movedera en la agenda de estrenos cinematográficos de WB.

‘Aquaman 2’, ‘The Flash’ y ‘Black Adam’ retrasan su estreno; ‘Shazam! 2 llegará antes

Si ya tenían su agenda de lanzamientos cinematográficos definida, pues es hora de aplicar el borrón. Warner anunció recientemente las modificaciones en su calendario de estrenos, principalmente en lo que se refiere a las esperadas cintas inspiradas en personajes de DC Cómics.

Los cambios más importantes se dan para la próxima película de Aquaman y The Flash, que retrasan su estreno del 2022 al 2023 debido a complicaciones relacionadas con el COVID en la producción de efectos visuales. La historia protagonizada por Jason Momoa llegará a los cines el 17 de marzo del 2023 mientras que el largometraje de Ezra Miller -el primero en solitario del héroe al que interpreta- se mueve de noviembre del 2022 al 23 de junio del 2023.

Por otro lado, Black Adam sí llegará en este 2022 pero no en el verano como se esperaba. La cinta protagonizada por Dwayne Johnson arribará hasta el 21 de octubre próximo. El estreno veraniego de Warner Bros y DC Films será DC League Of Super-Pets, que se estrenará el 29 de julio próximo (fecha que le pertenecía a Black Adam antes del cambio).

Como dijimos, no todo es tan malo en esta recalendarización ya que Shazam! Fury Of The Gods, originalmente programada para estrenarse en junio del 2023, ahora llegará a las salas de cine el 12 de diciembre de este 2022 para hacer presencia navideña.

Otras cintas de Warner también cambian su fecha de estreno

Warner no solo movió los estrenos de sus películas superheroicas, también cambió el lanzamiento de algunas otras producciones. El movimiento más significativo es para la versión de Wonka que hará Timothée Chalamet, la cuál se tenía planeado lanzar en marzo del año que viene y ahora tiene nueva fecha de estreno para el 15 de diciembre del 2023.

Por otro lado, Meg 2: The Trench que será estelarizada por Jason Statham, ya tiene fecha pactada para el 4 de agosto del 2023. Pues ahí lo tienen, ya están definidos los días en que estas producciones por fin verán la luz. Veamos si en el futuro, no hay más cambios.