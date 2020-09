Black Canvas FCC anuncia la primera tanda de películas para su edición híbrida de 2020

Del 1 al 10 de octubre de 2020, se llevará a cabo la cuarta edición del Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. México siempre ha destacado en la región de Latinoamérica por su enorme oferta de festivales de cine, y uno que ha cobrado cada vez más fuerza, es el Black Canvas con su lista de filmes cuyas narrativas son innovadoras e inéditas para las audiencias en el país.

Por eso nos emociona que en tiempos de incertidumbre, sobre todo para la industria del cine, el Black Canvas sea una realidad, e incluso, haya anunciado que este 2020 se realizará como una edición híbrida. Y para darnos una probada de cómo se va a poner, los organizadores revelaron una primera lista de películas de distintas nacionalidad que formarán parte de distintas secciones dentro y fuera de competencia.

Edición híbrida del Black Canvas 2020

Desde su primera edición, el Black Canvas se ha servido de los espacios más populares en la Ciudad de México para proyectar películas que representan una alternativa para los amantes del cine. Este 2020, no será la excepción, pues el Festival tendrá algunas sedes físicas como la Cineteca Nacional y algunos complejos de Cinemex de la CDMX.

Sin embargo, considerando la situación que atraviesa México y el mundo, la cuarta edición de Black Canvas será híbrida; es decir, habrán actividades y presentaciones de películas de manera digital. El FCC utilizará el alcance y herramientas de la plataforma de streaming FilminLatino, la cual pertenece al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Por supuesto, cada una de las proyecciones y actividades del Black Canavas, se realizará cumpliendo los protocolos de higiene y disposiciones sanitarias decretadas por las autoridades. Tanto las proyecciones físicas como virtuales, serán de acceso gratuito. Así que no hay más pretextos para entrarle al Black Canvas.

Close Up

Estamos a poco menos de un mes de que arranque el Black Canvas de este año (1 al 10 de octubre). Por lo que se quisieron adelantar con algunos títulos de largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales. Algunos de estos títulos, han pasado por otros festivales internacionales.

El mejor ejemplo es Los lobos de Samuel Kishi, una producción mexicana de 2019 que estuvo presente en la Berlinale 2020 donde recibió el premio del Jurado Internacional a Mejor Película en la sección Generation Kplus.

Los lobos sigue la historia de Lucía, madre de Max y Leo. Los tres acaban de cruzar la frontera de México con Estados Unidos, y en lo que esperan que su mamá cumpla la promesa de llevarlos a Disney, los dos niños deben permanecer en un departamento que convierten en su propia tierra de fantasía. La historia está basada en algunas de las vivencias del mismo director, y se realizó bajo la producción de los mismo nombres de La jaula de oro (2013).

Sin embargo, la sorpresa es que hay estrenos en el Black Canvas, filmes que tendrán su primera presentación en este festival. Así que sin más, acá les dejamos la lista completita de la primera tanda de producciones:

SWIMMING OUT TILL THE SEA TURNS BLUE

Jia Zhangke

China

2020

ELECTRIC SWAN

Konstantina Kotzamani

Francia-Grecia-Argentina

2019

ATARRABI AND MIKELATS

Eugène Green

Francia-Bélgica

2020

ISABELLA

Matías Piñeiro

Argentina / Francia

2020

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO

Luis López Carrasco

España-Suiza

2020

THE TROUBLE WITH BEING BORN

Sandra Wollner

Austria-Alemania

2020

COMMUNICATING VESSELS

Maïder Fortuné y Annie MacDonell

Canadá

2019

THE LAST CITY

Heinz Emigholz

Alemania

2020

POINT AND LINE TO PLANE

Sofia Bohdanowicz

Canadá

2020

LABYRINTH OF CINEMA

Nobuhiko Ôbayashi

Japón

2019

CHICO VENTANA TAMBIÉN QUISIERA TENER UN SUBMARINO

Alex Piperno

Uruguay-Argentina-Brasil- Países Bajos-Filipinas

2020

ANNE AT 13,000 FT

Kazik Radwanski

Canadá

2019

VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS

José Luis Torres Leiva

Chile-Alemania-Argentina

2019

NAILS IN MY BRAIN

Hilal Baydarov

Azerbaiyán

2020

THE UNSEEN RIVER

Pham Ngoc Lan

Laos-Vietnam

2020

THE END OF SUFFERING (A PROPOSAL)

Jacqueline Lentzou

Grecia

2020

THE FIRST BRIDGE

Laila Pakalniņa

Letonia

Año: 2020

APIYEMIYEKÎ?

Ana Vaz

Brasil

2019

LAS RANAS

Edgardo Castro

Argentina

2020

THE WOMAN WHO RAN

Hong Sang-soo

Corea del Sur

2020

LOS LOBOS

Samuel Kishi

México-Estados Unidos

2019

Competencia Mexicana de Cortometrajes en Black Canvas

Ayer y Mañana

Diego Cruz. México. 2019. 24 min.

Boca de Culebra

Adriana Otero. México. 2020. 16 min.

Las Nubes Bajo el Volcán

Adán Ruiz. México. 2020. 17 min.

El Holandés Errante

Rodrigo Alonso. México, Argentina. 2020. 21 min.

En la Era

Manuela de Laborde. México. 2019. 18 min.

El Puente de los Niños Traviesos

Fabián León López. México. 2019. 17 min.

Fantasma Animal

Clemente Castor. México. 2020. 16 min.

Keeping Track

Hugo Chávez Carvajal. México. 15 min.

Lamento y Carne

Ricardo Bross. México. 2019. 14 min.

Las Islas

Mauricio Garduño. México. 2020. 18 min.

Obachan

Nicolasa Ruiz. México. 2020. 15 min.

Oh Mariposa ¿Qué Sueñas Cuando Agitas tus Alas?

Valeria Díaz. México. 2020. 10 min.

Quinceañera

Adriana López Garibay. México. 2019. 11 min.

Resistencia

Salma Millán. México. 2020. 25 min.

La Santa Cruz

Diana Vázquez. México. 2020. 13 min.

Siete Domitilas

Diego Ruiz. México. 2019. 21 min

Sol de Llano

Manuela Irene. México, Colombia. 2019. 20 min.

Somos

María José Castillo. México. 2020. 21 min.

Strangers in a Train

Pierre Saint Martin. México. 2020. 15 min.

Competencia Internacional de Cortometrajes en Black Canvas

Blue Honda Civic

Jussi Eerola. Finlandia. 2020. 11 min.

Communicating Vessels

Maïder Fortuné, Annie MacDonell. Canadá. 2020. 30 min.

Electric Swan

Konstantina Kotzamani. Grecia. 2019. 40 min.

Entire Days Together

Luise Donschen. Alemania. 2019. 23 min.

Stay Awake, be Ready

Pham Thien An. Vietnam. EU, Corea del Sur. 2019. 14 min.

Huntsville Station

Jamie Meltzer, Chris Filippone. EU. 2020. 14 min.

Journey Through a Body

Camille Degeye. Francia. 2019. 32 min.

Leave of Absence

Anton Sazonov. Rusia. 2019. 12 min.

Le Prix du Bonheur

Rodrigo Muñoz. Suiza. 2020. 18 min.

Playback. Ensayo de una despedida

Agustina Comedí. Argentina. 2019. 14 min.

Prophecy

Julieta Jucandella. España. 2020. 13 min.

Point and Line to Plane

Sofia Bohdanowicz. Canadá. 2020. 18 min.

Reserve

Gerard Ortín Castellví. España. 2020. 27 min.

Rubicón

Manuel Muñoz. Honduras. 2020. 12 min.

See You In A Dream

Shun Ikezoe. Japón. 2020. 18 min.

Sun Dog

Dorian Jespers. Bélgica, Rusia. 2020. 21 min.

Suquía

Ezequiel Salinas. Argentina. 2019. 13 min.

The Unseen River

Pham Ngoc Lan. Vietnam. 2020. 23 min.