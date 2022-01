Bob Dylan, Marilyn Monroe y más: 11 de las biopics más esperadas

Para un actor o actriz, hacer una película biográfica (o biopic) representa un paso adelantado para un Oscar. Ojo, eso no significa que lo tengan garantizado, pero siempre suelen aplaudirs aún más cuando nos muestran la vida y obra de algún personaje famoso del cine, la música, la política, o bien, alguien del pasado. Pregúntenle a Ben Kingsley con Ghandi, a Jamie Foxx con Ray, Renée Zellweger con Judy o a Rami Malek por Bohemian Rapsody. Sólo por mencionar algunos.

Para la siguiente temporada de premios, hay algunos películas biográficas que ya se tienen en la mira como King Richard con Will Smith (ACÁ nuestra entrevista), quien se llevó el Golden Globe a Mejor Actor en una película de Drama. También tenemos Spencer con Kristen Stewart sobre Lady Di; tick tick… boom! con Andrew Garfield sobre Jonathan Larson; hasta Being the Ricardos protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem sobre Lucille Ball y Desi Arnaz.

Y eso no es nada, pues para el resto de 2022 y 2023, habrá un atasque de biopics que ni vamos a saber cuál ver primero. Así que por acá les contamos de cada una, cuáles son las más revelantes, su fecha de estreno (si es que ya tienen) y sobre todo, quien protagoniza cada título.

Bob Dylan

A finales de 2019, se anunció que se estaba preparando una biopic de Bob Dylan bajo la dirección de James Mangold (Logan). Unos meses después, nos enteramos que Timothée Chalamet tomaría el protagónico en esta nueva entrega para presentarnos el paso del músico del folk al rock. A partir de este anuncio, vimos a Chalamet fotografiado con una guitarra y armónica mientras ensayaba para tomar al personaje.

Aún no tiene un título definido, pero en los primeros borradores la película se manejó como Going Electric. ¿Y qué hay de la fecha de estreno? Nada. A finales de 2020, se reportó que la película se atrasaría aún más, y desde ese entonces, no se han revelado nuevos detalles de la producción, mucho menos de una fecha de estreno.

Audrey Hepburn

Hace poco nos entereamos que Rooney Mara fue la elegida para una bopic de Audrey Hepburn, icono de Hollywood y una de las actrices más destacadas de todos los tiempos. La película será dirigida por Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) y producida por la misma actriz para Apple. Hasta ahora, sólo se ha revelado la noticia de este proyecto, el cual se suma a una larga lista de producciones en las que estará involucrado el director italiano.

Tiene pendientes de estrenarse Bones and All con Thimothée Chalamet, su adaptación de Lord of the Flies, una producción sobre Scarface y una película sin título escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg. Así que no tenemos ni idea, ni esperanzas, de que se estrene pronto. Hemos de esperar las noticias del arranque se su producción y el resto del elenco que acompañará a Rooney Mara. Mientras tanto, la actriz acaba de estrenar Nightmare Alley de Guillermo del Toro.

Hulk Hogan

Esta es una película que se anunció en la primera mitad de 2019, pero de la que aún no se sabe mucho. En feberero de ese mismo año, se anunció que Chris Hemsowrth tomaría el papel de Hulk Hogan en una bopic de Netflix en la que participarían Todd Phillips y Scott Silver (el combo de Joker).

Hogan es una de las figuras más mediáticas de la televisión en Estados Unidos. Por lo que desde un inicio se anunció que esta película se enfocaría sus inicios como luchador, en su camino a convertise en Hulkster y todo lo relacionado a la Hulkamania. Por lo que la cinta podría irse a los 70 cuando comenzó si carrera pelenado contra Andre the Giant.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe es una de las actrices que más biografías ha tenido. Una de las más recientes, y hemos de decir de las mejores, corrió a cargo de Michelle Williams en 2011 bajo el título de My Week with Marilyn. Pero ahora es el turno de Ana de Armas bajo la dirección de Andrew Dominik y la producción de Brad Pitt para Netflix.

Se trata de una adaptación de la novela de Joyce Carol Oates, por lo que veremos más de la infancia de la actriz, no sólo su paso por Hollywood. El elenco también es emocionante, pues integra a Julianne Nicholson, Bobby Cannavale, Adrien Brody (como Arthur Miller) y Caspar Phillipson (como John F. Kennedy). Y algo más: Nick Cave y Warren Ellis se hicieron cargo del score.

Ahora sí, ¿cuándo se estrena? No tiene fecha, pero lo más probable es que salga este 2022 después de meses en los que se atrasó la producción y se movía la fecha de salida.

Mike Tyson

Esta es la primera serie de esta lista. En un inicio sería película, pero pronto se convirtió en una serie limitada enfocada en Mike Tyson. En cuanto se supo la noticia, también se reveló que Jamie Foxx le entraría al quite con el protagónico, más la dirección de Antoine Fuqua y la producción de Martin Scorsese. ¿La mala noticia? Al momento del anuncio, aún no había cadena o plataforma que tomara el proyecto.

Por el momento no hay noticias de su fecha de estreno o lugar de salida, pero se sabe que desde 2015, Foxx se involucró en el proyetco, y de hecho, ha compartido varias imágenes de su transformación física. Lo que sí es importante decir es que hay otro proyecto sobre Mike Tyson. Se trata de la serie de hulu titulada Iron Mike, la cual estará producida por Margot Robbie. Sin emabrgo, el boxeador ha dicho que no es oficial y se han apropiado de manera errónea de su historia.

María Félix

En agosto de 2021, se anunció que la actriz mexicana Eiza González, daría vida en una biopic a la icónica María Félix, la actriz más destacada de la época de oro del cine mexicano, y una de las figuras más emblemáticas. González no sólo actuará en esta cina, sino también la producirá bajo la dirección de Matthew Heineman, documentalista nominado al Oscar por su trabajo en Cartel Land en 2015.

Uno de los detalles que acompañaron a esta noticia, fue el hecho de que por primera vez, los dueños del patrimonio (estate) de María Félix, se involucrarían en la película. O en otras palabras, es un proyecto aprobado por la familia de la icónica actriz. Aún no tiene fecha de estreno ni se ha anunciado el arranque de la producción. ACÁ les dejamos más información.

Gene Kelly

Para arrancar 2022, se anunció que Chris Evans estaba en pláticas para interpretar a Gene Kelly en una biopic con la producción de Rian Johnson y un guion de John Logan. Todo se trató como un rumor, al grado de que ningún estudio aún se ha anunciado para llevarse este proyecto, el cual nació como una idea del mismo Evans.

La película, por lo poco que se sabe, tiene como protagonista a un niño de 12 años que trabaja en MGM en la década de los 50. Aquí, comienza a imaginar que es el mejor amigo de Gene Kelly mientras trabaja en su próxima película. Eso es lo único que se sabe de esta cinta, por lo que tampoco tiene una fecha de estreno programada.

J. Robert Oppenheimer

Sin duda, el próximo proyecto fílmico de Christopher Nolan es uno de los más esperados y destacados para 2023. No sólo porque marca el regreso de Nolan después de TENET, sino porque el elenco es espectacular al incluir a Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie y Matt Damon.

Cillian Murphy tomará al personaje de J. Robert Oppenheimer, mejor conocido como el padre de la bomba atómica en una biografía ambienatada en la Segunda Guerra Mundial (ACÁ les contamos más de este científico). Nolan toma la dirección, junto a Hoyte Van Hoytema como director de fotografía y Ludwig Göransson como el encargado del score (este útlimo trabajó con Nolan en TENET después de que Hans Zimmer rechazara el proyecto por enfocarse en Dune). AQUÍ más información de la película.

Jim Jones

Al cierre de 2021, se anunció que Leonardo DiCaprio protagonizaría la biopic de Jim Jones. ¿Y quién es este sujeto? Se trató de un líder de un culto religioso al que se le hace responsable por el suicidio masivo de Jonestown el 18 de noviembre de 1978 donde más de 918 personas se quitaron la vida bajo órdenes, supuestamente, de Jones. Más de 300 eran menores de edad.

MGM tomó la batuta de este proyect0, el cual está escrito por Scott Rosenberg, y la producción del mismo DiCaprio. Por acá veremos el inicio de Jones como un líder religioso, la fundación del Peoples Temple en Indianapolis en 1955, y cómo en algún punto, se proclamó ser Dios, hasta llegar al evento descrito con anterioridad.

Elvis Presley

El próximo 21 de junio de 2022, se estrenará la biopic de Elvis Presley bajo la dirección de Baz Luhrmann, quien regresa después de casi 9 años de ausencia. La película está protagonizada por Austin Butler, quien tuvo que competir contra Harry Styles y Ansel Elgort por el papel. Pero finalmente, se cerró con el actor de 30 años que ha aparecido en cintas como Once Upon a Time in Hollywood.

El resto del elenco lo completa Tom Hanks como Tom Parker, Olivia DeJonge como Priscilla Presley y un montón de actores para dar vida a los músicos más relevantes de la época como B.B. King, Sister Rosetta Tharpe, Little Richard, Steve Binder, Hank Snow y Jerry Schilling. Como la película se irá a la infancia de Elvis, entonces veremos una versión pequeña del músico interpretada por Chaydon Jay.

Fred Astaire

Una de las noticias más emocionantes para el cierre de 2022, fue la biopic de Fred Astaire, quizá el bailarían más conocido de Hollywood en la época dorada. Pero no sólo eso, sino el hecho de que Tom Holland protagonizaría la cinta. ¿Por qué es emocionante? Porque marca el regreso de Holland al baile, pues él inició su carrera en el musical de Billy Elliot.

El actor británico dio a conocer que incició sus claes de tap para poder interpretar al mítico actor y presentador. Hasta donde se sabe, el guion apenas se está trabajando y Holland no ha tenido acceso al mismo, pero se espera que la cinta comience su producción este 2022 para estrenarse en 2023.