¿Borat 2? Cacharon a Sacha Baron Cohen filmando con el disfraz de ‘Borat’

Si algo necesita el mundo en estos momentos, es reír. ¿Y quién mejor para lograrlo que Sacha Baron Cohen? Bueno… Eso si eres de los que conecta con su estúpido humor negro. Para todos los que sí lo hacen, les tenemos grandes noticias que los harán reír desde ya. En un nuevo video, captaron al actor filmando un proyecto misterioso con su icónico disfraz de Borat, lo que ha hecho a sus fans especular una secuela.

Lanzada en el 2006, Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhsta (sí, así se llama), vio a Cohen interpretar a Borat. El periodista kazajo viajó a los Estados Unidos para hacer un documental sobre el país Americano. En esta aventura, Borat conoce a todo tipo de personas y se enamora de la famosa Pamela Anderson.

En su recorrido, que le entrega buenas y malas experiencias, se entera que después de todas las diferencias, Estados Unidos no es muy diferente a su país natal. Ahora, parece que el personaje regresa a tierras estadounidenses para continuar con su exploración de esta cultura.

También puedes leer: SACHA BARON COHEN SE INFILTRA EN UNA PROTESTA DE LA EXTREMA DERECHA Y LOS RIDICULIZA CON UNA CANCIÓN

En el video publicado en la red social TikTok, se puede ver a Sacha Baron Cohen conduciendo una camioneta pick up amarilla, de esas viejas generalmente utilizadas por rednecks, mientras usa el clásico traje y bigote de Borat en Long Beach, Los Ángeles. ¿Qué aventura habrá llevado hasta allá a Borat? No lo sabemos, pero queremos saberlo.

Lo que emociona del video subido por el usuario Alexandheir, es que el comediante británico se muestra sido filmado por un equipo de cámaras ubicado en una camioneta frente a él. Así que película o no, algo nuevo va a salir de Borat.

Desde hace tiempo se rumora que Sacha Baron Cohen esta envuelto en nuevos proyectos. Recientemente, fue visto filmando de forma encubierta en un rally de extrema derecha en los Estados Unidos. Por ahí se aventó una canción para ridiculizar a todos los que atendieron el rally político. Esto es posible que sea material para una segunda temporada de su serie de HBO de 2018 Who Is America?