¿Justo a tiempo para las elecciones? La secuela de ‘Borat’ podría estrenarse en Amazon Prime Video

Puede que por el momento, las grandes producciones de Hollywood y el mundo del entretenimiento estén en pausa por el coronavirus. Sin embargo, y aunque ustedes no lo crean, hubo casos contados de filmaciones que no se detuvieron a pesar de la pandemia para traernos un momento agradable, eso sí, siguiendo al pie del cañón las medidas de sana distancia. Y aunque no lo veíamos venir, el mundo necesitaba el regreso de Borat.

Como recordarán, el gran Sacha Baron Cohen estrenó esta cinta en 2006 causando mucha polémica. Por un lado estuvieron aquellos que se quejaron del humor ácido y negro del actor y comediante británico –y que incluso lograron prohibirla en aquellos lugares que antes le pertenecieron a la URRS, como Rusia y por supuesto Kazajistán–, aunque también hubo miles de personas en todo el planeta que amaron a este personaje.

Parece que después de tantos años, Borat 2 será una realidad

Desde aquel entonces se hablaba que el actor estaba planeando una secuela de Borat, pero por distintos motivos que aún no quedan muy claros, este proyecto quedó enlatado mientras él trabajaba en películas como Sweeney Todd, Hugo, Madagascar, Les Miserables o Alice Through the Looking Glass. Pero hace algunas meses, este rumor cobró relevancia y dentro de la industria sonó como una realidad gracias a un hecho bastante peculiar.

Resulta que a mediados de agosto de este año, cacharon al buen Sacha Baron Cohen grabando en las calles de Long Beach, en Los Ángeles. Y no solo eso, sino que traía puesto el disfraz de este personajazo, dejando en el aire una posible segunda parte de la película original. Diferentes medios reportaron que la filmación había terminado y hasta se aventaron a dar un nombre a la cinta que va con los tiempos que está viviendo Estados Unidos.

La cinta podría llegar directo a Amazon Prime Video

Según lo que mencionan, se llamará (agarren aire) Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan (o Borat: El regalo de un mono pornográfico al Vicepresidente Michael Pence para beneficio de la nación recientemente disminuida de Kazajistán) y aunque aún no se sabe cuándo se estrenará en cines, parece que llegará a las plataformas de streaming.

De acuerdo con Variety, la secuela de Borat estaría en el enorme catálogo de Amazon Prime Video. Aunque esta es una excelente noticia, la misma fuente dice que todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, aunque podría ser justo antes de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, un momento bastante importante, considerando que hace unos meses el actor se infiltró en una protesta de la extrema derecha para trollearlos.

No sabemos qué esperar de esta nueva película, pero a juzgar por todo esto y considerando el entorno sociopolítico que se está viviendo en el país vecino, tendrá un montón de situaciones incómodas que expongan –una vez más– a la sociedad estadounidense en tiempos donde hay inconformidad con la adminsitración del presidente Donald Trump, y movimientos como Black Lives Matter están exigiendo parar el racismo y la violencia policial en contra de la comunidad afroamericana.