Borat pone en serios aprietos a Rudy Giuliani por una escena de su nueva cinta

Este 2020 está siendo uno de los años más complicados que nos ha tocado enfrentar como humanidad, y una de las pocas cosas que nos está salvando en estos tiempos tan extraños es la comedia. No hay nada como una buena risa para pasarnos un mal trago, aunque no a todos les cae bien, sino nos creen pregúntenle a Rudy Giuliani, quien anda en boca de todos porque Borat lo puso en jaque en una escena que causó polémica.

En unas cuantas horas llegará a Amazon Prime Video la nueva película de este reportero kazajo creado por Sacha Baron Cohen, al cual le gusta documentar el estilo de vida norteamericano –aunque casi siempre termina dejando a las personas en ridículo–. Este personajazo se ha metido en un buen de broncas por su peculiar formar de ser, pero ahora hizo enojar al mismísimo abogado personal del presidente Donald Trump por cacharlo con las manos en la masa.

Resulta que en este segundo falso documental, Rudy Giuliani aparece en un momento muy comprometedor. De acuerdo con The New York Times, en una escena se puede ver al ex alcalde de la Gran Manzana con las manos dentro de los pantalones mientras se acuesta en una cama de un hotel, frente a la actriz que interpreta a la hija de Borat en la película, Maria Bakalova, y que se está haciendo pasar por una presentadora de televisión.

Después de una ‘entrevista’ para un programa de noticias conservador ficticio, el abogado sigue a la supuesta presentadora para echarse una copa en una suite del hotel, pero todo está siendo grabado por cámaras ocultas. Después de que la actriz le quita el micrófono, Giuliani, de 76 años, se acuesta en la cama y empieza a jugar con su camisa desfajada para meterse las manos dentro del pantalón. En ese momento son interrumpidos por el irreverente reportero, que llega a la habitación para gritarle que su hija tiene 15 años.

Después de que la escena de la película se hiciera viral en redes sociales por su inapropiada actitud, Rudy Giualini no tardó en salir a hablar para desmentir lo que todos están pensando. El abogado trató de defenderse en su cuenta de Twitter, publicando varios mensajes y mencionando tal cual que “el video de Borat es una completa invención. Me estaba metiendo la camisa después de quitarme el equipo de grabación”.

“En ningún momento antes, durante o después de la entrevista fui inapropiado. Si Sacha Baron Cohen menciona lo contrario es un mentiroso”, dijo el ex alcalde de Nueva York. De hecho, Giuliani menciona que tiene a su lado al New York Post, quienes calificaron las imágenes como una exageración e incluso menciona que Joe Biden podría estar detrás de todo esto porque el amigazo de Trump ‘destapó’ un escándalo sobre su hijo.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020