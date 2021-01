“No le veo propósito”: Sacha Baron Cohen dice que ya no interpretará a Borat

Las pasada temporada electoral en Estados Unidos provocó el renacimiento de uno de los periodistas más irreverentes de la cultura popular. Borat Sagdiyev, el reportero kazajo más extravagante de la historia, regresó a las andadas para mostrarle al mundo -con su peculiar estilo- los riesgos de que nuevamente el trumpismo ganará.

Sin embargo, aunque Borat Subsequent Moviefilm fue bien recibida por el público, tendremos que decir adiós al personaje. Sacha Baron Cohen declaró en una reciente entrevista que no tiene planes para una tercera entrega de su emblemática creación, misma que ahora “está encerrada en el armario”.

Sacha Baron Cohen revive al personaje para enfrentar a Trump

Pasaron 14 largos años para que volviéramos a ver a Borat en acción. Como recordarás, la primera película del personaje (Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) arribó en 2006 para darnos una perspectiva satírica bastante ácida de la cultura estadounidense.

Entonces, el personaje prácticamente fue enterrado hasta 2020. ¿Por qué regresó? Pues bien, era el momento de que el irreverente kazajo hiciera frente a la posible relección de Donald Trump. Así lo cuenta el propio Sacha Baron Cohen en una entrevista recientemente compartida por Variety.

Ver en YouTube

“Sentí que la democracia estaba en peligro, sentí que la vida de la gente estaba en peligro y me sentí obligado a terminar la película… La película fue originalmente sobre el peligro de Trump y el trumpismo. Lo que demostró el coronavirus fue que hay un efecto letal en su difusión de mentiras y teorías de conspiración”, dijo el actor en la charla.

También puedes leer: MARIA BAKALOVA: LA ACTRIZ QUE DA VIDA A LA HIJA DE BORAT Y EXHIBIÓ A RUDY GIULIANI

No más Borat

En la actualidad, unos meses después de terminada la elección y con la certeza de que Joe Biden gobernará al poderoso país norteamericano, Sacha sabe que Borat pudo tener algo de injerencia en ello. “No quiero insinuar egoístamente que la gente vería ‘Borat’ y no votaría por Trump, pero ese era el objetivo“, dice el británico.

Sin embargo, parece que una vez alcanzado el objetivo, el irreverente personaje se despide quizá no para siempre, pero no tiene cabida en la mente su creador para el futuro. “Saqué a Borat por Trump… Había un propósito para esta película, y realmente no veo el propósito de hacerlo de nuevo. Así que sí, está encerrado en el armario”, remata el actor.

Aunque estas declaraciones parecen certeras, no podemos olvidar ese lapso de 14 años en los que Borat vio la luz de nuevo. Quizá, si el mundo lo necesita de nuevo, Sacha nuevamente recurra a su emblemático personaje. Pero para eso deberá pasar algo muy especial.